Yan Diomande sobre su fichaje por el Real Madrid: “Preparado para morir por Mourinho”

El delantero marfileño Yan Diomande aseguró este jueves estar listo para entregarse al máximo a las órdenes de José Mourinho tras concretar su “sueño” de firmar con el Real Madrid.

En sus primeras declaraciones tras oficializarse su traspaso el pasado 6 de agosto, el atacante confesó que se siente preparado para “morir” deportivamente por el técnico portugués y fijó su meta en “convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo”.

En una entrevista concedida a la cadena Sporty TV, Diomande relató los detalles de su llegada a la entidad madridista, incluyendo la conversación clave que sostuvo con su compatriota Didier Drogba, figura histórica del Chelsea que fue dirigida por el propio Mourinho.

Según reveló el futbolista de 20 años, Drogba lo felicitó por el traspaso y le advirtió sobre la exigencia del estratega luso. “Mourinho es mi padre, ten cuidado”, le bromeó el exdelantero africano antes de transmitirle que con el técnico portugués se debe trabajar al límite. “Todo el mundo quiere morir por él y yo estoy preparado para morir por él”, enfatizó el nuevo refuerzo madridista.

Diomande rememoró que el propio Mourinho lo llamó directamente para asegurarle su puesto en el proyecto. “Cuando el Madrid te llama no vas a decir que no. Si me quieres, allí estaré”, le respondió el jugador al entrenador, valorando su carácter como un factor clave para no “perder el foco” en esta etapa de crecimiento.

El atacante calificó su arribo a la capital española como la culminación de un proceso que se siente como “cerrar un círculo”. Tras dar el salto al fútbol profesional con el Leganés y militar la última campaña en la Bundesliga con el RB Leipzig, el africano compartió vestuario ahora con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Jude Bellingham.

“Quiero ser uno de los mejores jugadores del mundo, esa fue mi idea desde el principio. Nunca la cambié y continúo trabajando y persiguiendo mi sueño cada día”, concluyó Diomande, destacando la motivación que representa competir diariamente junto a las máximas estrellas del plantel blanco.

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