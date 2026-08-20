Empate de Inter Miami ante Philadelphia termina en golpiza entre jugadores

La mala racha futbolística del Inter Miami volvió a mostrar su peor cara. El empate 2-2 ante Philadelphia Union, el miércoles por la noche en el Subaru Park, terminó en una trifulca violenta que dejó dos expulsados y varias amonestaciones.

El partido ya venía cargado de tensión desde el segundo tiempo. Philadelphia había marcado el 3-2, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego.

Este escenario envalentonó el ambiente. A esto se sumaron faltas duras y reclamos constantes. La situación explotó en el tiempo añadido. Con el marcador 2-2 y nueve minutos extra por jugar, una lesión de Dániel Pintér detuvo el partido y encendió aún más los ánimos.

Desde el banco del Union, Quinn Sullivan recibió amarilla por levantarse a encarar a jugadores de Miami, gesto que desató una discusión generalizada.

A los 90’+13, el cruce se convirtió en golpiza. Cavan Sullivan, de apenas 16 años, fue expulsado por conducta violenta tras empujar a un rival en medio del tumulto.

Yannick Bright, del Inter Miami, también vio la roja directa por una entrada temeraria y por participar en el conato de pelea. La MLS clasificó ambas acciones como conducta violenta.

Tempers flared at the end of Philly-Miami ?



Cavan Sullivan and Yannick Bright were both sent off with reds at the end of the draw.



(? MLS on Apple TV) pic.twitter.com/k9mwXbfkFZ — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2026

El resto de los jugadores rodeó al árbitro Filip Dujic entre empujones y gritos. Ezekiel Alladoh fue amonestado por juego brusco, mientras Ian Fray y Sergio Reguilón, ya con amarilla, intentaban separar y calmar a sus compañeros.

En lo futbolístico, Philadelphia abrió el marcador al minuto 11 con gol de Indiana Vassilev, pero el Inter Miami reaccionó rápido. Dániel Pintér y Lionel Messi anotaron en el 21 y 26 para darle la vuelta. Sin embargo, Neil Pierre igualó 2-2 al inicio del segundo tiempo.

El Inter Miami llegó así a tres partidos sin ganar, sin victorias desde el 25 de julio, cuando derrotó 1-0 al Montreal CF en un duelo que no contó con Messi tras el Mundial 2026. El equipo venía además de una dura caída 4-1 ante Nashville, líder de la conferencia.

Ahora, el conjunto de Florida regresará a casa para enfrentar este sábado al Toronto FC, uno de los últimos clasificados de la tabla.



Sigue leyendo:

· Lionel Messi volvió al gol en empate del Inter Miami ante Philadelphia

· Casemiro alaba regreso de Messi con Inter Miami tras muerte de su padre: “Nunca había visto eso en mi vida”

· Inter Miami cae goleado 1-4 ante Nashville SC con insólito error del arquero y penal fallado de Messi