EE.UU. creó corredor secreto para facilitar la salida del petróleo por Ormuz, según informes

El Ejército de Estados Unidos desplegó un canal de navegación en el estrecho de Ormuz para permitir el paso de millones de barriles de crudo hacia el comercio internacional, tras varias semanas de actividad continua, así lo reportó Axios en una información exclusiva.

La información destaca que cada noche, entre 15 y 20 buques petroleros transitan por la franja sur del estrecho, cerca de la costa de Omán. Este flujo permite el traslado diario de aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo, lo que representa la mitad del tráfico registrado antes del conflicto armado. En días de mayor flujo, el volumen alcanza entre 15 y 20 millones de barriles diarios.

Asimismo, el despliegue abarca tanto buques con carga como embarcaciones vacías. La marina facilita el ingreso de los barcos desde el mar Arábigo hacia el golfo Pérsico para cargar crudo en puertos locales y coordinar su posterior salida por la misma ruta protegida, señaló Axios.

Coordinación militar y logística

Las operaciones se dirigen desde una unidad especializada asentada en Fort Bragg, Carolina del Norte, en conjunto con gobiernos aliados del Golfo. El equipo organiza cronogramas diarios con turnos específicos para las entradas y salidas de las embarcaciones, y durante el trayecto, cazas de la Fuerza Aérea estadounidense custodian las rutas comerciales.

Las fuentes consultadas por el medio anteriormente citado indicaron que la habilitación de esta ruta ocurrió tras dos semanas de maniobras del Mando Central militar para neutralizar sistemas de radar y monitoreo marítimo de Irán.

Entretanto, las fuerzas de Irán conservan un rastreo limitado con embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria y radares reparados, lanzando ofensivas con drones y misiles de crucero contra las vías de navegación. En la última semana, las defensas estadounidenses reportaron la intercepción de ocho drones y dos misiles de crucero.

Trump sobre el control de Ormuz

Por su parte, el presidente Donald Trump se refirió recientemente al control de esta ruta estratégica ubicada entre Irán y Omán, clave para el comercio energético global, tras el vencimiento del plazo de 60 días fijado para el cese de acciones militares.

El mandatario sostuvo ante la prensa que Washington tiene ya el “control total” de la estratégica vía marítima y que ningún barco pasa por ella sin autorización estadounidense.

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