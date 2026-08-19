Trump promete un aislamiento económico “sin precedentes” contra Irán

El presidente Donald Trump anunció este miércoles lo que describió como “la operación económica más devastadora jamás emprendida” contra Irán, con nuevas medidas de aislamiento financiero y económico dirigidas contra el país y contra terceros que le brinden apoyo.

“Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente dijo que había ofrecido a Irán una oportunidad para alcanzar un acuerdo, pero que, según su versión, la República Islámica no la aprovechó. A partir de ello, anunció lo que calificó como un “día D económico” y pidió a los aliados de Estados Unidos sumarse a los esfuerzos para aislar a Irán.

El mandatario advirtió además que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen “algún tipo de ayuda” a Irán enfrentará “tremendas consecuencias económicas”.

Entre las actividades que exigió detener mencionó el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas fachada.

Trump afirmó que Irán se encuentra en una situación crítica y sostuvo que su armada “ha desaparecido”, su fuerza aérea está “destruida”, sus fábricas militares son “escombros” y su moneda “no vale nada”. También aseguró que el país “pende de un hilo”.

Trump sostuvo que las nuevas medidas buscan debilitar al gobierno iraní y evitar que, según afirmó, continúe “sembrando el terror en todo el mundo”.

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia sobre el programa nuclear iraní: “IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR”.

¿Portazo al diálogo?

El mensaje de Trump llega horas después de que dijera que “quizá en algún momento” EE.UU. e Irán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra.

“Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.

Sin embargo, el mandatario puso como condición para ello que Irán se deshaga de su programa nuclear.

“Es muy simple; tienen que deshacerse por completo de todo armamento nuclear. Irán no puede tener armas nucleares”, dijo.

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