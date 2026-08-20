EE.UU. sanciona una red en Ecuador que, según el Tesoro, coopera con cárteles mexicanos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 15 objetivos con sede en Ecuador y el bloqueo de 10 embarcaciones que, según la agencia, participan en una red dedicada al traslado de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México y, posteriormente, Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro sostiene que los integrantes de la red están vinculados con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales ecuatorianas que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras, y que mantienen conexiones con grupos mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las sanciones forman parte de la denominada Operación Víbora del Pacífico, un esfuerzo estadounidense contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental, utilizado como ruta para trasladar drogas desde Sudamérica y Centroamérica, a través de México, hacia Estados Unidos.

Según el comunicado del Tesoro, la red utilizaba empresas que aparentaban dedicarse legalmente a la pesca para facilitar el traslado de cocaína. Las embarcaciones, con base cerca de Manta, Ecuador, supuestamente abastecían de combustible, alimentos y servicios médicos a lanchas rápidas cargadas con droga que navegaban hacia el norte por el Pacífico Oriental.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia continuará actuando contra las redes vinculadas al narcotráfico. “En colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos desarticular las operaciones de narcotráfico de los cárteles y proteger nuestras fronteras”, declaró.

Qué sancionó Estados Unidos

Entre los objetivos señalados por OFAC se encuentran Alfonso Mero Mero y sus hijos, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edwar Alexis Mero Arcentales, además de otros operadores vinculados, según el Tesoro, con el transporte y abastecimiento de embarcaciones utilizadas para el tráfico de cocaína.

También fueron sancionados Julio Javier Mero Franco, Milton Edixon Martínez Mendoza, Jhonny Francisco Vera Laz, Byron Aldino Mero Bermello y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín. El Tesoro los acusa de participar en actividades de narcotráfico o de proporcionar apoyo a Los Choneros y Los Lobos.

OFAC también designó a Arcasdenoe, SA, una empresa familiar vinculada a Mero Mero y sus hijos, así como a seis compañías que, según el comunicado, son propiedad o están bajo el control de Alarcón Holguín.

La agencia identificó además como bienes bloqueados 10 embarcaciones pesqueras.

El Tesoro sostiene que estas embarcaciones proporcionaban apoyo logístico a las lanchas rápidas mediante combustible, alimentos y servicios médicos, además de labores de vigilancia para detectar y seguir a embarcaciones policiales. Según la dependencia, una de ellas, Todos Vuelven, también transportaba cargamentos de varias toneladas de cocaína.

Qué implican las sanciones

Con las medidas anunciadas este jueves, los bienes y activos de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

La medida también alcanza a entidades que sean propiedad directa o indirecta, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de personas bloqueadas.

Salvo que exista una autorización o exención de OFAC, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones dentro de Estados Unidos o que involucren al país con bienes o intereses patrimoniales de los sancionados.

El Tesoro advierte que las violaciones pueden generar sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros. Las instituciones financieras y otras personas también pueden enfrentar medidas por determinadas operaciones con individuos o entidades sancionadas.

Además, las personas no estadounidenses tienen prohibido provocar o conspirar para que ciudadanos estadounidenses violen las sanciones o participar en mecanismos destinados a evadirlas.