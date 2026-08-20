“La Casa de los Famosos México 4”: Así queda la placa de nominados en la cuarta semana

De 15 participantes que quedan en “La Casa de los Famosos México 4“, nueve están en riesgo de eliminación, lista que podría reducirse a ocho en el reto de salvación, en esta cuarta semana del reality, luego que se llevaran a cabo las nominaciones.

De los siete que fueron seleccionados la semana pasada, repiten tres nombres: Moisés Peñaloza, Flor Vigna y Masad Altamimi; este último, haciéndolo por tercera vez consecutiva.

Además, hay cuatro nombres que vivirán esta presión por primera vez: Ese Pérez, Brianda Deyanara, Cynthia Klitbo y Yahir.

Lista completa de habitantes nominados a la placa

Masad Altamimi

Ernesto Lagaurdia

Flor Vigna

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yahir.

Recuerda que puedes votar por tu participante favorito para que pueda ser salvado en la página web de lacasadelosfamososmexico.tv.

¿El resultado pudo haber sido diferente sin la dinámica del puerquito?

En esta ocasión se implementó una nueva dinámica (puerquito) en la que los habitantes revelaron una pequeña hoja de papel que estaba escondida dentro de un puerquito con una indicación específica para cada jugador.

Aunque probablemente no habría un cambio radical en la placa, sí cambió el orden de los que estaban dentro de ella, debido a que el más perjudicado fue Ernesto Laguardia porque a la mayoría de las personas que le dieron puntos, se les duplicó o a algunos que no lo nominaron, les tocó votar dos veces y en la segunda nominación le sumaban tres o dos puntos.

Además, Ese Pérez tuvo una nominación adicional de dos puntos y seleccionó justamente a Ernesto. Cynthia Klitbo también se vio ligeramente afectada, aunque de igual forma hubiera formado parte de la placa.

¿Crecerán nuevas rivalidades en “La Casa de los Famosos México 4”?

Este ejercicio también pudiera generar nuevas rivalidades, debido a que se dieron a conocer dos nominaciones que curiosamente coincidieron, de acuerdo igualmente a la dinámica.

Yanet García decidió que Karina Torres nombrara a los seis habitantes que nominó y, a su vez, Flor Vigna dio a conocer los tres nominados de Yanet, siendo la primera de esos tres, justamente Karina.

Aunque la convivencia sigue dejando que desear, para algunos internautas, otros consideran que esta cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” va con buen ritmo a nivel dinámico.

Lista de participantes que ya no forman parte de “La Casa de los Famosos México 4”

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