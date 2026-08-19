Creadora de la exitosa serie de Netflix “The Polygamist” revela que se inspiró en una vivencia familiar

Uno de los éxitos recientes de la plataforma de Netflix es la serie “The Polygamist” y su escritora, Sue Nyathi, dio detalles respecto a su novela, revelando que se trata de una experiencia que vivió en su familia.

Esta obra que la zimbabuense escribió como una novela se ubica entre las 10 producciones más vistas en más de 60 países, incluyendo parte de América Latina, según compartió el portal BBC News. En los Estados Unidos ocupa la segunda posición del top.

De hecho, esta producción no solamente atrapó a la audiencia común, sino también a actores de Hollywood, como Taraji P. Henson aseguró que disfrutó de los 22 capítulos en un solo día porque la serie la mantuvo completamente cautiva.

“Para algunas personas, esto no es simplemente una serie. Es una realidad de sus vidas. Es un reflejo de la sociedad”, afirma Nyathi.

“The Polygamist” fue inspirada en la historia de su familia

Aunque no reflejó la experiencia tal cual la vivió con sus antecesores, la escritora reveló que se inspiró en la poligamia de su abuelo materno, quien murió en 1979 y tenía cinco esposas, mientras que su bisabuelo tenía 11.

Aunado a eso, detalló que todo eso era evidentemente con consentimiento de su abuela, quien tenía a las esposas hospedadas en una granja y ayudaba en la selección de nuevas aspirantes.

“No había peleas internas, porque todo el mundo sabía su lugar“, comenta Nyathi. Cuando le preguntó a su abuela cómo le encontraba sentido, la respuesta era práctica: más manos para hacer el trabajo, tanto labores físicas como emocionales. Era una relación abierta.

¿Sue Nyathi está en contra de la poligamia?

Tras realizar una obra un poco diferente a la novela, tras presentar a un africano con menos esposas y donde ellas (las esposas) son las que narran su historia, con un final bastante interesante, pero que pocos consideran feliz, la escritora fue consultada sobre su opinión sobre la poligamia.

“No estoy en contra de la poligamia“, asegura Nyathi. “A lo que me opongo es a la falta de control. No es correcto que se cambien las reglas del juego cuando ya se ha empezado”. Esa respuesta ante lo que muestra en la serie, con un hombre que mantiene relaciones con varios en simultáneo, pero en primera instancia a escondidas, lo que reconoce como la “versión modernizada“.

El origen de la historia fue reflejado en África con familias bastante pudientes, cambiando también la perspectiva de lo que el mundo cree de esa región, debido a que hay zonas de familias con mucho dinero.

Sinopsis de la serie de Netflix “The Polygamist”

En la serie, la protagonista, Joyce, cree que ha entrado en una unión matrimonial de un hombre y una mujer, pero su esposo, Jonasi, se casa y establece hogares con otras tres mujeres a sus espaldas.

No hay confesiones ni anuncios; Joyce simplemente se da cuenta a medida que los secretos se amontonan y las vidas de las mujeres se entrelazan.

La poligamia está legalmente reconocida en Zimbabue y Sudáfrica si se lleva a cabo bajo costumbres específicas establecidas.

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