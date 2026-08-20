La Semana del Fanático calienta el US Open

El primer raquetazo para el US Open 2026 se dará con el Fan Week (La Semana del Fanático) a realizarse del 23 al 29 de agosto en el complejo tenístico de la USTA (La Asociación de Tenis de Estados Unidos), Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing.

Al igual que años anteriores este evento se ha convertido en uno de los principales atractivos para el torneo Grand Slam neoyorquino que atrae a millones de fanáticos del deporte blanco a nivel mundial.

El mayor evento de tenis que honra el legado de Arthur Ashe dará inicio al US Open en su primer día este año el domingo 23 con una fiesta deportiva para grandes y chicos. La entrada es gratuita, con actividades para toda la familia previstas por todo el recinto, junto con el tradicional espectáculo de Kids’ Day a realizarse en el estadio.

El Fan Week ofrece siete días de entrada gratuita a las instalaciones donde se cumplirá el último Grand Slam de la presente temporada. La programación completa de eventos gratuitos y eventos emblemáticos con entrada que tendrán lugar durante la Semana de los Aficionados – incluido el segundo Silent Disco anual y la tercera US Open Block Party anual.

Campeonato de Dobles Mixtos

Del 24 al 26 de agosto se cumplirá el Campeonato de Dobles Mixtos del US Open presentado por Vital Proteins, el certamen añadirá una competición clasificatoria de ocho equipos por dos plazas en el cuadro principal y se realizará el lunes 24 de agosto. Este evento será de acceso gratuito en Grandstand.

Esta incorporación se produce tras el éxito récord del Campeonato de Dobles Mixtos del US Open en 2025 con un formato renovado y un poder estelar nunca antes visto, que recientemente le valió el premio ‘Avance Deportivo del Año’ de Sports Business Journal.

El cuadro principal del Campeonato de Dobles Mixtos de 16 equipos se disputará el martes 24 de agosto (primera ronda y cuartos de final) en el Arthur Ashe Stadium, a partir de las 10 a.m., y en el Louis Armstrong Stadium, con entrada gratuita para los partidos en el Louis Armstrong (hora de inicio por confirmar). Las semifinales y la final se disputarán por la noche del miércoles 25 de agosto, en el Arthur Ashe Stadium, a partir de las 7 p.m.

Los asistentes a la Fan Week podrán admirar a las principales estrellas practicar en las canchas de entrenamiento y estadios del US Open durante toda la Fan Week, incluyendo sesiones destacadas en el Louis Armstrong Stadium y el Grandstand.

Fan Access Pass

El Fan Access Pass gratuito del US Open ahora es obligatorio para entrar para todos los aficionados de 18 años o más que asistan a la Fan Week. Disponible a través de la aplicación del US Open, el Fan Access Pass es un pase digital gratuito que permite acceder a las ventajas de la Fan Week, incluido el registro en eventos, regalos y mucho más. Los aficionados pueden registrarse ahora en USOpen.org/FanAccessPass y añadir fácilmente su pase a su billetera móvil para entrar sin problemas al recinto.