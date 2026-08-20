Nueva York: el tiempo para hoy jueves 20 de agosto

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sabemos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 91% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 52% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:11 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:47 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 81 grados Fahrenheit (19 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 55% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.