Yankees: Aaron Judge realizó prácticas de bateo por primera vez desde su lesión en mayo

Aaron Judge, jardinero estrella y capitán de los New York Yankees, ha comenzado una fase clave en su recuperación física con la mira puesta en integrarse nuevamente a la alineación del mánager Aaron Boone.

Judge ha reanudado sus prácticas de bateo desde un tee, según el manager Aaron Boone, quien dijo que el jardinero lo ha estado haciendo durante los últimos dos días en el Yankee Stadium.

“Ha bateado desde el tee un par de veces, así que lo hizo hoy”, expresó Boone el jueves. “Parece que le está yendo bien. Será bueno verlo mañana cuando lleguemos a casa”.

Aaron Boone told reporters that Aaron Judge has been cleared to continue his hitting progression.



Judge has been on the injured list since June 2nd due to a right rib stress fracture. pic.twitter.com/n3pVhIfijt — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 20, 2026

Lo llevan con calma

Boone comentó que no sabía cuándo Judge avanzaría al siguiente punto de control en su progresión de bateo. Los Yankees han ofrecido sólo un cronograma vago para su posible regreso, afirmando que esperan que vuelva a jugar esta campaña. En este punto, es poco probable que regrese antes de septiembre.

Esta semana marcó la primera vez que Judge hace swing con un bate desde el 31 de mayo, luego de tomar un tiempo para recuperarse de una fractura por estrés en la primera costilla derecha.

Limitado a entrenamiento de resistencia ligera y de la parte inferior del cuerpo durante semanas, Judge ahora ha recibido autorización para reanudar el soltar el brazo, correr al aire libre y realizar entrenamiento de resistencia en la parte superior del cuerpo.

Judge cree que inicialmente sufrió la lesión al intentar una atrapada lanzándose de cabeza el 26 de abril en Houston. Jugó con molestias durante más de un mes antes de aterrizar en la lista de lesionados luego de una serie contra los Atléticos en West Sacramento, California, a finales de mayo.

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