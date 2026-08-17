Yankees colocan en lista de lesionados al abridor zurdo Max Fried

Los New York Yankees colocaron nuevamente al zurdo Max Fried en la lista de lesionados de 15 días, esta vez debido a una contusión ósea en el codo izquierdo.

La medida fue anunciada este lunes y es retroactiva al 14 de agosto, lo que representa un nuevo revés para el abridor, quien apenas había regresado a la acción después de permanecer cerca de dos meses fuera por la misma lesión.

Fried volvió al montículo el pasado 22 de julio, pero ahora deberá detener nuevamente su actividad mientras se recupera del problema en el codo.

Su última presentación fue el jueves frente a los Marineros de Seattle. En cinco entradas, permitió una carrera y cinco imparables, además de ponchar a cuatro bateadores y otorgar dos boletos.

A pesar del tiempo perdido, Fried ha tenido una sólida temporada cuando ha estado disponible. Registra marca de 4-4 y efectividad de 2.81 en 15 aperturas, con 86.1 entradas trabajadas.

La nueva ausencia supone un golpe para la rotación de los Yankees, que deberán buscar alternativas para cubrir el puesto de Fried mientras el zurdo se recupera por segunda ocasión de la misma lesión.

Today, the Yankees placed LHP Max Fried on the 15-day injured list (retroactive to 8/14) with a left elbow bone bruise. — New York Yankees (@Yankees) August 17, 2026

Yankees pueden tener la vuelta de Carlos Rodón

Tras la perdida de Fried, el mánager Aaron Boone recibió la buena noticia que el zurdo Carlos Rodón se prepara para regresar este martes a la rotación de los Yankees.

Rodón volverá al montículo después de más de un mes de ausencia. El zurdo no lanza en un partido de Grandes Ligas desde el 28 de junio y fue enviado a la lista de lesionados el 3 de julio por inflamación en el codo izquierdo.

Su regreso se produce después de completar dos aperturas de rehabilitación, una con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre y otra con Double-A Somerset.

En su última actuación de preparación, Rodón dejó señales alentadoras: trabajó 4.1 entradas sin permitir carreras, concedió apenas dos hits y ponchó a siete bateadores. El lanzador de 33 años también recibió inyecciones de plasma rico en plaquetas como parte de su proceso de recuperación.

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