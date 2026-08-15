Aaron Judge empieza a lanzar pelotas aunque sigue sin fecha de regreso a Yankees

Aaron Judge dio un nuevo paso en su recuperación al comenzar a lanzar pelotas mientras trabaja para regresar a los New York Yankees tras sufrir una fractura en una costilla derecha. El equipo todavía no establece una fecha para su vuelta a MLB.

Aaron Judge empieza a acercarse nuevamente a la actividad de béisbol, aunque los New York Yankees mantienen la cautela sobre cuándo podría regresar a la acción.

El jardinero de Nueva York jugó catch el viernes como parte de su proceso de rehabilitación de una fractura en la costilla derecha que lo mantiene fuera de los terrenos desde el pasado 31 de mayo.

El manager Aaron Boone explicó antes del encuentro de los Yankees contra los Toronto Blue Jays que la sesión de Judge forma parte del incremento progresivo de sus actividades relacionadas con el béisbol.

“Es solo parte de la progresión hacia la actividad de béisbol”, señaló Boone sobre el trabajo realizado por el toletero.

Aaron Judge played catch yesterday for the first time during his injury rehab, per @GJoyce9 pic.twitter.com/VxMOu08CJK — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 15, 2026

Aaron Judge da otro paso en su recuperación

Judge recibió autorización para comenzar con ejercicios ligeros el pasado 5 de agosto y ahora incorporó el lanzamiento de pelotas por primera vez desde que comenzó esta etapa de su rehabilitación.

El manager de los Yankees agregó que espera que Judge pueda seguir aumentando progresivamente su carga de trabajo durante los próximos días antes de determinar qué actividades podrá incorporar a su rutina.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ocho veces All-Star no juega desde el 31 de mayo, pero ha manifestado su intención de regresar antes de que termine la temporada 2026.

Aun así, sus números de la temporada reflejan el impacto que puede tener en la alineación de Nueva York. El jardinero registra promedio de .248, 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .907.

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