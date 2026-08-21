Nueva York: el tiempo para hoy viernes 21 de agosto

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este viernes? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 12% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% durante el día y del 44% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:12 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:46 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 73 grados Fahrenheit (20 y 23 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 95% por la mañana, 97% por la tarde y 95% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.