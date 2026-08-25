Canadá rechaza que Trump cambie el nombre del lago Ontario por “lago América”

La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, rechazó este martes la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cambiar el nombre del lago Ontario por el de “lago América”, en medio de una nueva escalada de las tensiones comerciales y políticas entre ambos países.

“Siempre lo llamaremos lago Ontario. Estamos orgullosos de nuestros Grandes Lagos”, afirmó Joly durante una rueda de prensa en la que el Gobierno canadiense anunció aranceles de represalia contra Estados Unidos.

La ministra defendió el valor histórico del lago y aseguró que Canadá responderá a las acciones de Washington.

“Los hemos navegado desde hace miles de años. Forman parte de los cimientos de nuestro país y defenderemos lo que tenemos”, declaró.

Joly añadió que, frente a las nuevas tensiones, el Gobierno canadiense actuará “con inteligencia”, será “estratégico” y responderá a las decisiones estadounidenses.

La reacción se produjo después de que Trump amenazara este martes en redes sociales con rebautizar el lago que comparten Canadá y Estados Unidos como “lago América”.

La amenaza llega tras el cruce de insultos con Doug Ford

El anuncio de Trump se produjo un día después de un enfrentamiento verbal con el jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, cuya provincia ha resultado especialmente afectada por la guerra arancelaria entre ambos países.

Ford declaró el lunes que Trump podía besarle “el culo”. El presidente estadounidense respondió llamándolo “lacayo” del primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump también comparó a Ford con su fallecido hermano, Rob Ford, exalcalde de Toronto, y lo describió como el hermano “menos carismático, inteligente y, en general, poco impresionante”.

El líder conservador de Ontario respondió elevando aún más el tono y calificó a Trump de “dictador”, “tirano”, “rey de las bancarrotas” y “perdedor”.

Un lago clave en la frontera entre ambos países

El lago Ontario, el de menor superficie de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica, forma parte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sus aguas bordean la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York.

Su nombre tiene origen indígena. El Gobierno de Ontario lo relaciona con el término iroqués “kanadario”, asociado con la idea de “agua brillante”, mientras otras fuentes indígenas citan “onitatario”, traducido como “lago hermoso”.

Además de su valor histórico, el lago tiene una importante función económica y estratégica. Recibe las aguas del lago Erie a través del río Niágara y las cataratas del Niágara, mientras que en su extremo oriental nace el río San Lorenzo, una ruta que conecta los Grandes Lagos con el océano Atlántico.

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