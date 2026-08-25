Esposa de sargento del Ejército de EE.UU. fue deportada a Honduras

El sargento del Ejército estadounidense Hedar Leonel Turcios Juárez confirmó que su esposa, Cristy Maryori Villafranca Trejo, fue deportada a Honduras, en medio de la escalada de medidas migratorias por parte de la administración Trump.

Turcios Juárez destacó que agentes de ICE detuvieron a Villafranca en julio pasado frente a un establecimiento Walmart, con la presencia de su hija de seis años. El sargento explicó que su esposa salió de Honduras en 2016 debido a la violencia delictiva del país centroamericano.

Después de cursar la educación secundaria en Estados Unidos, Turcios Juárez se alistó en el ejército y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2024, luego de un despliegue de nueve meses en Oriente Medio. Posteriormente, inició los trámites de naturalización de su cónyuge.

“Ha sido una esposa que me ha apoyado mucho desde el primer día que decidí unirme al ejército. Estuve desplegado durante nueve meses. Ella cuidó de mi familia. No representa una amenaza para nadie. Simplemente estamos tratando de mantener a nuestra familia una”, declaró Turcios Juárez.

¿Qué dijo el DHS al respecto?

En medio de la polémica deportación, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado sobre la medida.

“El 24 de agosto, Cristy Maryori Villafranca-Trejo, una inmigrante ilegal procedente de Honduras, fue deportada de Estados Unidos de conformidad con nuestras leyes”, señaló el portavoz, citado por ABC News. “El 11 de julio, el ICE llevó a cabo una operación de control migratorio selectiva para arrestar a Cristy Maryori Villafranca-Trejo, una inmigrante indocumentada de Honduras. Villafranca-Trejo ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y fue puesta en libertad bajo la administración Obama”.

Alcance de las medidas y apoyo a familiares afectados

Una investigación de Associated Press concluyó que las acciones de deportación han afectado a más de 50 padres y cónyuges de militares durante el actual mandato presidencial, registrando al menos seis deportaciones ejecutadas.

Danitza James, directora ejecutiva de la organización Repatriate Our Patriots, indicó que brindan asistencia legal y gestionan apoyo ante el Congreso. La entidad trabaja con ocho militares activos y un veterano cuyos familiares permanecen bajo custodia.

Sigue leyendo:

– Trump prepara revocación de hasta 200,000 visas de extranjeros que solicitaron asilo en EE.UU.

– Indignación por detención de padre hispano de militar estadounidense desplegado en la guerra de Irán

– Acusan a Trump de poner en riesgo el talento extranjero con tarifa de $103,265 dólares para visas H-1B