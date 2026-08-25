ICE liberó a padre latino de un marinero de la Armada de EE.UU. que estaba desplegado en Medio Oriente

Luis Manuel Avilés Roa, padre de un marinero de la Armada de Estados Unidos que se encuentra a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, fue liberado este martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de que su detención generara amplio rechazo.

La liberación fue confirmada a CBS News por Katty Delgado, hermanastra del marinero Joshua Avilés.

“Estamos agradecidos por todo el apoyo tanto para Luis como para Josh durante esta situación. En este momento, nuestra familia está tomando tiempo para estar juntos. Mientras esperamos el regreso de nuestro orgulloso marinero de la Armada, le pedimos amablemente su comprensión y respeto”, dijo también la familia en Facebook.

Avilés Roa, de origen nicaragüense, había sido detenido el sábado por autoridades federales de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el hombre había ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

El caso cobró notoriedad después de que su hijo, Joshua Avilés, quien lleva nueve meses prestando servicio a bordo del USS Abraham Lincoln, relatara que se enteró de que su padre había sido puesto bajo custodia migratoria mientras se encontraba cumpliendo sus funciones.

En una publicación en Facebook, el militar calificó la situación como “desgarradora” y expresó su preocupación por la posibilidad de que su padre estuviera siendo tratado como un delincuente.

“Mi papá no cometió otro ‘delito’ que venir a este país para darnos a mis hermanos y a mí una vida mejor”, escribió Avilés.

El portaaviones USS Abraham Lincoln ha establecido récords por permanecer durante largos períodos de tiempo en el mar y también ha estado en el centro de reportes sobre problemas de moral y condiciones deficientes que enfrentarían algunos de sus tripulantes, indica CBS News.

El arresto se produjo en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con CBS News, las familias de integrantes de las Fuerzas Armadas se han visto afectadas por el aumento de las acciones de control migratorio y por el levantamiento de restricciones que anteriormente limitaban ciertos arrestos de cónyuges y padres de militares.

El lunes, ICE deportó a Honduras a Cristy Maryori Villafranca-Trejo, esposa del sargento del Ejército estadounidense Hedar Leonel Turcios Juarez. El DHS afirmó que Villafranca-Trejo ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y que recibió el debido proceso.

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