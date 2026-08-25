Infantino se burló de la calvicie de un periodista que lo increpó en República Dominicana por su plan de vender el Mundial

Gianni Infantino es el hombre de moda dentro del fútbol actualmente. Tras su intento fallido de vender el Mundial, las polémicas no dejan de aparecer. La última se dio el pasado sábado en República Dominicana cuando un periodista cuestionó su proyecto de privatizar la Copa del Mundo.

El reportero lo cuestionó sobre este asunto y las consecuencias mediáticas que ha generado, con varias federaciones y confederaciones pidiendo su renuncia o retirando su apoyo a la reelección de su gestión.

La breve e incómoda secuencia la protagonizó James Matthews, periodista de Sky News, quien sorprendió a Infantino a la entrada de su hotel y lo abordó.

Infantino tomó del hombro al comunicador, pero nunca detuvo su camino y, en vez de responder las preguntas del reportero, se dedicó a ironizar sobre su calvicie.

James Matthews insistió en preguntarle a Gianni Infantino si había traicionado al fútbol y por qué no renunciaba, mientras el presidente de la FIFA esquivaba cada cuestionamiento con comentarios sobre el corte de pelo del periodista y agradecimientos vacíos.

“¿Ha traicionado al futbol, señor?”, preguntó el comunicador. “Tienes un bonito corte de pelo”, respondió Infantino a quien inmediatamente le replicaron: “¿Por qué no renuncia?” El mandamás de FIFA solo contestó “muchísimas gracias”.

Gianni Infantino has avoided questions from Sky News reporter James Matthews, following backlash from his World Cup sell-off plan. pic.twitter.com/l1IhTkYCT8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 22, 2026

La secuencia, que no duró más de 20 segundos, continuó con el periodista presionando sobre la pérdida de confianza de aficionados y asociaciones, Infantino volvió a evitar la respuesta y cerró la escena con una frase irónica.

“Los aficionados, las asociaciones de la FIFA quieren que renuncie, ¿por qué no lo hace?… ¿Ha traicionado la confianza de la FIFA, señor?”, increpó Matthews.

“Nos vemos en la peluquería”, dijo Infantino para cerrar el diálogo y subirse al vehículo que lo esperaba para sacarlo del hotel.

El presidente de la FIFA acudió a República Dominicana para asistir a la celebración de un torneo juvenil de la Unión de Fútbol del Caribe (CFU) en el complejo turístico de Punta Cana.

Actualmente, Infantino es una de las figuras más repudiadas del fútbol gracias a un plan del cual tuvo que retractarse a los pocos días. La FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas).

La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares. Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

La Concacaf, junto a la UEFA y varias confederaciones más, se opusieron al plan de Infantino, que ahora pierde adeptos a diario para su intento de reelección en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.



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