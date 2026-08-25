“La Casa de los Famosos México 4”: Aplican una dinámica inédita para cambiar el juego

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” se ha caracterizado por ser un reality de mucha calma, chisme y donde los habitantes han logrado mediar algunas situaciones excepcionales de confrontación. No obstante, aparentemente el público no está conforme con el ritmo que están llevando y, con la intención de provocar un poco más de discordia en la casa, fue creada la dinámica de “El exilio” entre los participantes.

Desde hace un par de semanas, se les pide que aumenten el nivel de competencia, debido a que las personalidades que están actualmente no son de crear conflictos, la mayoría.

De hecho, la propia conductora de las galas, Galilea Montijo, invitó a los habitantes a “despertar” hace dos semanas y en el domingo reciente, eliminaron los posicionamientos porque aseguran que no saben lo que es ese tipo de choques “cara a cara” con otro participante, para invitarlos a una nueva reflexión.

Se creó “El exilio” en “La Casa de los Famosos México 4”

Aunado a eso, anunciaron la creación de la inédita dinámica de “El exilio” entre habitantes. “El exilio” ya se había implementado, pero entre personas eliminadas que optaban por volver a la casa.

En esta ocasión, los seguidores votan por los participantes que consideran con menor intención de tratar de hacer lo que ellos quieren ver; es decir, los que están menos involucrados con el objetivo de que aumente el nivel de competencia, y los tres que reciban más votos deben ir a la habitación de “El exilio”.

Esto con la misión de que cada uno de los habitantes luche porque aumente la rivalidad, la discordia y los problemas dentro de la casa. Un ejercicio que deberían intentar hacer todos para no ser considerados un “mueble” y ser enviados a la casa de “El Exilio”, lugar donde las condiciones para estar están lejos de considerarse cómodas.

¿Quiénes fueron los primeros habitantes en ir al exilio?

Horas después de dar el anuncio frente a los participantes, inmediatamente se conocieron los primeros tres en ser enviados al “exilio”.

El primero fue Luis Chaparro, quien lo presentía; la segunda, Yanet García, y el tercero fue Ese Pérez, decisión que sorprendió a algunos porque ha protagonizado discusiones con Cynthia Klitbo y Masad. Esa decisión, de acuerdo a la votación de los seguidores.

La gran interrogante es si este método y las llamadas de atención por parte de Galilea Montijo realmente cambiarán el ritmo de cómo marchan las cosas hasta el momento en “La Casa de los Famosos México 4” o el público seguirá inconforme.

Lo que aseguran los panelistas es que “El exilio” no es una represalia que tendrán los tres habitantes que fueron considerados “muebles” y que lo que viene no será divertido para ellos.

Sigue leyendo: