Moisés Peñaloza es el primer hombre eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”

El dominio de los hombres culminó en la cuarta semana de reality, luego de que Moisés Peñaloza se convirtiera en el primer miembro del género masculino en ser eliminado de “La Casa de los Famosos México 4“.

Aunque Fede Vigevani ya está fuera de competencia, su ausencia se debe a que estaba como infiltrado y salió por cuenta propia después de un par de semanas dentro de la casa cumpliendo distintas funciones.

Por su parte, en la tercera semana había sido eliminada Arantza Ruiz; antes de ella salió Ximena Herrera y la primera que fue eliminada fue Mariana Ochoa, quien actualmente se encuentra igual en competencia tras tomar el lugar del influencer uruguayo Vigevani con el apoyo del público desde el exilio.

Moisés Peñaloza perdió la batalla final de votos con Mariana Ochoa

Moisés perdió la disputa justamente con Mariana, quedando ambos de últimos con la incertidumbre de saber si regresarían o no, después de que inicialmente fueron salvados: Flor Vigna, Masad Altamimi, Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Yahir y Ese Pérez.

A pesar de que evidentemente dejó a todos los compañeros tristes en “La Casa de los Famosos México 4“, Moisés se fue tranquilo porque sabía que iba a ver a su familia después de extrañarlos durante un mes y así se lo había dejado saber a los seguidores del reality, notándose bastante afectado.

Masad Altamimi pasa de la placa al liderazgo

Este lunes se disputó la parte final de la competencia de liderazgo, donde Masad Altamimi superó a Karina Torres en la final del reto de equilibrio y concentración, para convertirse en líder por primera vez, obteniendo la inmunidad después de venir de la placa de nominados.

Su acompañante en la suite es Yahir y a quien decidió nominar de forma directa a la placa de eliminación esta quinta semana fue a Gema Garoa, quien, en caso contrario a él (Masad), pasó de líder a estar en riesgo de ser eliminada.

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