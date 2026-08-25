¿Pagaste multas al IRS durante la pandemia? Podrías obtener un reembolso

Millones de contribuyentes que pagaron multas o intereses al IRS durante los años de la pandemia podrían tener derecho a solicitar un reembolso, luego de una decisión de un tribunal federal que cuestionó cómo se aplicaron ciertos cargos durante la emergencia por COVID-19.

La posibilidad surge del caso Kwong v. United States. En noviembre de 2025, un tribunal federal determinó que los plazos fiscales debieron extenderse durante todo el periodo de desastre federal relacionado con la pandemia, y no únicamente por un año.

Qué cambió con la decisión judicial

El periodo de desastre federal por COVID-19 abarcó desde el 20 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de 2023.

A ese lapso se añadieron otros 60 días bajo la Sección 7508A(d) del Código de Rentas Internas, lo que llevó la fecha efectiva hasta el 10 de julio de 2023.

El tribunal concluyó que, al no aplicar completamente esa extensión, el IRS pudo haber cobrado de manera indebida ciertas multas e intereses durante ese periodo.

Esto abre la posibilidad de que algunos contribuyentes recuperen dinero que pagaron por conceptos como intereses por pagos insuficientes, multas por pagos tardíos u otros cargos relacionados con declaraciones o pagos hechos fuera de plazo.

El impacto potencial no se limita a personas particulares. También podría incluir a trabajadores por cuenta propia, jubilados, propietarios de pequeños negocios y empresas.

De hecho, Western Digital mantiene una demanda separada en la que busca recuperar más de $20 millones relacionados con intereses.

Quiénes podrían ser elegibles

En términos generales, podrían tener derecho a un reembolso quienes pagaron multas o intereses al IRS entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023.

Incluso una persona que ya haya pagado completamente su deuda fiscal podría calificar si parte de ese pago correspondió a penalidades o intereses aplicados dentro del periodo cuestionado.

Sin embargo, recibir un reembolso no es automático. Cada contribuyente debe revisar su historial y determinar si los cargos específicos que pagó entran dentro de los criterios establecidos por la decisión judicial.

Los plazos para reclamar son importantes

Las reglas normales del IRS establecen que, en muchos casos, una solicitud de crédito o reembolso debe presentarse dentro de los tres años posteriores a la fecha en que se presentó la declaración o dentro de los dos años posteriores al pago del impuesto, dependiendo de cuál plazo termine más tarde.

Debido a que el periodo extendido de la pandemia concluyó el 10 de julio de 2023, el 10 de julio de 2026 fue una fecha límite importante para muchas reclamaciones.

No obstante, los plazos pueden variar según el tipo de reclamo. Además, el gobierno de Estados Unidos apeló la decisión en mayo, por lo que el litigio continúa.

Cómo revisar si pagaste multas o intereses

Los contribuyentes pueden revisar sus transcripciones fiscales del IRS solicitándolas por correo llamando al 800-908-9946.

Si se identifican cargos potencialmente elegibles, la solicitud de reembolso puede presentarse mediante el Formulario 843 del IRS, utilizado para reclamar devoluciones de ciertas multas e intereses.

Debido a que los plazos y requisitos pueden variar de un caso a otro, puede ser conveniente consultar con un profesional de impuestos antes de presentar una reclamación.

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