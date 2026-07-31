Reembolso de impuestos del IRS: cuál es la fecha límite para reclamarlo y no perderlo

Millones de contribuyentes esperan recibir un reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) cada año, sin embargo, no todos presentan la declaración a tiempo, es decir, durante el periodo fiscal que culmina en abril. Incluso algunos dejan pasar meses y años.

Debes saber que ese dinero reembolsable no queda disponible de manera indefinida, ya que la ley establece un plazo para reclamarlo.

Si el tiempo vence y el contribuyente no ha realizado el trámite correspondiente, el derecho al reembolso puede perderse de forma permanente. Por ello, conocer las reglas del IRS resulta clave para evitar que un dinero que legalmente corresponde termine quedando en manos del gobierno federal.

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¿Cuál es la fecha límite para reclamar un reembolso del IRS?

En la mayoría de los casos, el IRS aplica una regla conocida como Refund Statute Expiration Date (RSED), que establece el periodo máximo para solicitar un reembolso de impuestos.

La agencia indica que el contribuyente conserva su derecho al reembolso hasta que se cumpla el plazo que resulte más favorable entre estas dos opciones:

Tres años a partir de la fecha en que presentó la declaración federal de impuestos

Dos años desde la fecha en que pagó el impuesto correspondiente

Una vez superado ese límite, el IRS ya no emitirá el reembolso, incluso si el dinero le correspondía al contribuyente. Por esa razón, los especialistas recomiendan presentar la declaración lo antes posible para evitar perder ese beneficio.

¿Cómo solicitar el reembolso?

Si todavía te encuentras dentro del plazo legal, puedes reclamar el dinero de dos maneras, dependiendo de tu situación fiscal.

Si aún no has presentado la declaración correspondiente, deberás hacerlo mediante el Formulario 1040. En cambio, si ya presentaste la declaración, pero necesitas corregir información que modifica el monto del reembolso, tendrás que utilizar el Formulario 1040-X para realizar la enmienda.

Presentar los formularios correctos y con toda la documentación requerida ayuda a reducir retrasos y facilita que el IRS procese la solicitud.

Aunque la regla general es estricta, existen situaciones especiales en las que el IRS permite extender el plazo para reclamar un reembolso.

Entre ellas se encuentran los contribuyentes que firmaron un acuerdo con la agencia para ampliar el periodo de revisión, quienes fueron afectados por un desastre natural declarado por el presidente de Estados Unidos, las personas que prestaron servicio en una zona de combate u operación militar de contingencia y algunos casos relacionados con deudas incobrables o pérdidas por valores sin valor.

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