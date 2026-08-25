¿Quién es Dominik Livaković, el nuevo portero del FC Barcelona que brilló en el Mundial de Qatar con Croacia?

Aunque el FC Barcelona aguarda por el fichaje de un delantero, este martes sorprendió fichando a un portero. Se trata de Dominik Livaković, quien, a falta de anuncio oficial, acaba de aterrizar esta tarde en Cataluña para firmar con el club condal.

De acuerdo con medios locales como Sport o el periodista Fabrizio Romano, firma hasta 2027 en una operación que se cerró por poco más de $4 millones de dólares. Más otros cuatro en concepto de variables.

El portero croata llega desde Fenerbahce de Turquía para ser reemplazo de Wojciech Szczesny y segunda opción de Joan García.

???? Dominik Livakovi? has just landed in Barcelona to sign for Barça from Fenerbahçe.



Croatian goalkeeper will sign a four year deal tomorrow.@victor_nahe ? pic.twitter.com/pkHs3cjgXy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

¿Quién es Dominik Livaković?

Nació el 9 de enero de 1995 en Zadar, Croacia. Se formó en el NK Zadar, donde pasó por todas las categorías juveniles y debutó profesionalmente.

Llegó a jugar 30 partidos oficiales antes de los 20 años. En 2015, dio el salto al Dinamo de Zagreb. Un año le tomó convertirse en indiscutible.

Con el Dinamo disputó más de 250 partidos oficiales, ganó siete títulos de liga y se estableció como capitán.

Es recordado por noches mágicas en la Champions League, como la victoria 1-0 ante el Atalanta en 2019, donde terminó como figura.

Debutó con la selección de Croacia en 2017. Ya para la Eurocopa de 2020, que se jugó en 2021 debido a la pandemia de covid-19, fue titular.

En ese torneo, Croacia cayó en octavos ante España. Su consagración llegó en el Mundial de Qatar 2022, donde el arquero más influyente de la Copa del Mundo después de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Livaković atajó tres penales en la tanda contra Japón en octavos, fue figura contra Brasil en cuartos, con paradas decisivas y otra tanda perfecta.

Su desempeño ayudó a una Croacia que terminó como tercera en esa Copa del Mundo, cayendo en semifinales ante Argentina. En agosto de 2023, Livaković dio el salto fuera de Croacia y fichó por el Fenerbahce de Turquía.

Aunque es un detalle que pasa casi desapercibido, el portero ya estuvo en LaLiga de España. Luego de fichar por el Fenerbahce, se marchó cedido al Girona y fue presentado oficialmente como jugador del club.

Sin embargo, no llegó a debutar ni un minuto en partido oficial e incluso su fichaje se tornó un escándalo mediático, ya que se negó a jugar por no tener garantizada la titularidad.

En enero de 2026, el Girona y el Fenerbahce cancelaron la cesión y Livaković regresó al Dinamo Zagreb cedido.



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