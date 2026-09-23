DT argentino Fernando Batista debutará oficialmente con Costa Rica en la Liga de Naciones

El director técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista encarará este jueves su primer desafío oficial al mando de la selección nacional de Costa Rica. Los ticos se enfrentarán a su similar de Curazao en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en un encuentro programado sobre el césped del Estadio Ricardo Saprissa de la capital costarricense.

Tras haber firmado un saldo previo de tres derrotas y un empate en el arranque de su proceso, Batista necesita sumar de a tres para dotar de estabilidad a la renovación tica hacia 2030.

El certamen continental se desarrollará mediante un formato condensado de cuatro jornadas disputadas entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2026. Dentro de una zona que completan Haití, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago, los dos representativos que concluyan en la cima del grupo obtendrán la clasificación directa a los cuartos de final del torneo y sellarán su boleto para la Copa Oro de la Concacaf programada para mediados de 2027.

Para el conjunto centroamericano, la contienda representa una urgencia institucional orientada a reconectar con su afición tras haber quedado al margen de la Copa del Mundo de Norteamérica celebrada a mediados de año, cita a la que sorpresivamente sí acudió la escuadra curazaleña.

El estratega sudamericano se verá obligado a reestructurar la línea ofensiva debido a las notables ausencias de Manfred Ugalde (Spartak de Moscú), quien debe cumplir sanción por su expulsión en la pasada eliminatoria mundialista, y de Alonso Martínez (New York City FC), descartado mientras concluye el proceso de rehabilitación tras una grave lesión de rodilla.

Ante estas bajas, la responsabilidad del gol recaerá en alternativas del circuito local como Orlando Sinclair y Josimar Méndez, respaldados por la columna vertebral que integran el arquero Patrick Sequeira (Casa Pía), los defensas Francisco Calvo (Nacional) y Jeyland Mitchell (Estrasburgo), y el atacante Josimar Alcocer (Sparta Praga).

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