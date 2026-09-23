Antonio Brown llega a acuerdo y evita ir a prisión por intento de homicidio

Antonio Brown, exjugador de NFL, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de EE.UU. para evitar la cárcel por el cargo de intento de homicidio en segundo grado que enfrenta en Miami.

El abogado Mark Eiglarsh indicó que “le hicieron una oferta que no pudo rechazar” porque el acuerdo de culpabilidad “reduciría drásticamente los cargos criminales en su contra y resultaría en libertad condicional en lugar de una sentencia de prisión”, según un comunicado compartido por Eiglarsh a medios estadounidense.

Former NFL star Antonio Brown will accept a plea deal in his second-degree attempted murder case, resulting in probation, his attorney said. https://t.co/q3EYTpKuMS — NFL on ESPN (@ESPNNFL) September 23, 2026

¿Por qué fue acusado Antonio Brown?

Brown, campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, afrontaba una posible condena de hasta 30 años de cárcel tras su arresto por un tiroteo ocurrido en mayo de 2025 fuera de un evento de boxeo en Miami, y está en arresto domiciliario tras su extradición desde Dubái.

“Cuando los fiscales ponen sobre la mesa una oferta que transforma una potencial condena de décadas de prisión en un cargo significativamente reducido y libertad condicional, simplemente no había forma razonable de rechazarla”, apuntó el abogado.

La defensa ha argumentado antes que la víctima tiene un historial de agresiones hacia el exjugador y que en 2022 lo encarcelaron en Dubái por robarle joyas a Brown, quien sostiene que creyó que Nantambu lo atacaría al salir del evento de boxeo, donde el denunciante aseguró que una bala le rozó en el cuello.

Brown quedó detenido en junio pasado y estuvo en custodia por unos 40 días, incluyendo el tiempo detenido en Dubái y su traslado a Estados Unidos.

Salió de prisión tras pagar una fianza de $25,000 dólares y se le colocó un monitor GPS en el tobillo, además de la orden de no tener contacto con la víctima.

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