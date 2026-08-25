Servicio Secreto afirma estar al tanto de la amenaza de Irán contra Barron Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos inició un rastreo de seguridad tras la publicación de un video de origen iraní con amenazas explícitas dirigidas hacia el hijo menor del presidente Donald Trump, Barron Trump.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas a las que protegemos”, señaló Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto citado por ABC News.

Las imágenes describen varios puntos geográficos e instalaciones donde podría ser localizado Barron Trump, de 20 años, con el objetivo de perpetrar un atentado. Asimismo, en la parte final del material visual se sugiere una cifra de recompensa de $10 millones de dólares.

Respecto a los detalles tácticos del despliegue defensivo, el vocero precisó que “por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia de protección”.

Antecedentes de riesgos y advertencias previas

Las amenazas públicas emitidas por sectores iraníes contra Donald Trump y su círculo familiar se registran desde su primer mandato en la Casa Blanca. Las hostilidades hacia el republicano aumentaron después de la acción militar ejecutada a inicios del año 2020, en la cual murió el general iraní Qasem Soleimani mediante un ataque aéreo coordinado por Washington D.C.

Sobre historial de advertencias hacia los protegidos de la agencia gubernamental, el subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, Matt Quinn, habló al respecto.

“No creo que sea ningún secreto, ha salido en los medios de comunicación, que Irán ha dicho públicamente que quiere matar al presidente Trump”, apuntó.

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