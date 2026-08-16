Los 10 códigos postales donde las casas se venden más rápido en EE.UU. en 2026

Comprar una casa en alguno de los códigos postales más disputados de Estados Unidos requiere actuar con rapidez. En los 10 mercados que encabezan el ranking de Realtor.com, las propiedades reciben entre 3 y 5.3 veces más visitas por anuncio que el promedio nacional y permanecen entre 18 y 30 días en el mercado.

Peabody, Massachusetts, lidera el ranking, donde varios mercados figuran entre los más demandados a nivel nacional. Sin embargo, la competencia puede traducirse en menos margen para comparar viviendas, negociar reparaciones o esperar una reducción del precio.

El dinero también juega un papel importante. Los compradores de estos mercados ofrecen enganches relativamente altos (17% en promedio frente al 13% nacional), pero necesitan estar preparados para competir por propiedades que pueden recibir muchas ofertas de compra desde los primeros días. Además, nueve de cada 10 viviendas se venden al precio de lista o por encima, según Realtor.com.

En estos casos, entrar a uno de estos mercados exige contar con un presupuesto realista, tener una aprobación hipotecaria previa y estar preparado para tomar decisiones rápidas cuando aparezca una opción adecuada.

Los 10 códigos postales con mayor demanda en 2026

Realtor.com elaboró la lista de estos códigos postales más demandados con datos de enero a junio de 2026. El índice combina la demanda (visitantes únicos por propiedad en su plataforma) con la rapidez de venta, calculada según los días que un anuncio permanece activo. La medición limita la selección a un código por área metropolitana para evitar que las grandes ciudades dominen el ranking.

01960 — Peabody, Massachusetts: precio medio de lista de $600,000 ; 20 días en el mercado

precio medio de lista de ; 20 días en el mercado 07042 — Montclair, Nueva Jersey: $1.05 millones ; 18 días en el mercado

; 18 días en el mercado 08080 — Sewell, Nueva Jersey: $426,000 ; 25 días en el mercado

; 25 días en el mercado 14450 — Fairport, Nueva York: $429,000 ; 23 días en el mercado

; 23 días en el mercado 01085 — Westfield, Massachusetts: $381,000

$381,000 48154 — Livonia, Michigan: $338,000

$338,000 17543 — Lititz, Pennsylvania: $598,000

$598,000 06473 — North Haven, Connecticut: $562,000

$562,000 53151 — New Berlin, Wisconsin: $445,000

$445,000 60187 — Wheaton, Illinois: $575,000.

Peabody, al norte de Boston, ocupa el primer sitio. Sus anuncios recibieron 4.09 veces más vistas que el promedio de Estados Unidos y la vivienda típica permaneció apenas 20 días disponible, frente al promedio de 57 días a nivel nacional, según el informe.

El precio visible no es el único obstáculo

Montclair, Nueva Jersey, ilustra por qué la velocidad no siempre equivale a una opción accesible. Aunque sus casas duran solo 18 días en venta en promedio, el precio medio de lista es de $1.05 millones, el más alto entre los 10 códigos postales seleccionados.

Hannah Jones, economista senior de Realtor.com, explicó que muchos de estos mercados están en suburbios ubicados en el anillo exterior de grandes áreas metropolitanas como Boston, Nueva York y Philadelphia. “Puedes seguir viajando al centro de la ciudad para trabajar”, afirmó, pero con ingresos de una gran ciudad se busca “más espacio” y una vida suburbana más tranquila.

Para el comprador, acceder a una de estas opciones altamente demandada se traduce en decisiones más agresivas e incluso incómodas: elevar la oferta, aumentar el enganche o alejarse todavía más del centro urbano.

Inventario escaso acelera las ventas

Además, la oferta de viviendas en estas comunidades se mantiene cerca de 60% por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que el inventario nacional está 11% por debajo de esa referencia, de acuerdo con el New York Post.

Esta escasez ayuda a explicar por qué nueve de estos mercados registraron ventas al precio de lista o por encima. El promedio de la relación entre precio de venta y precio publicado fue de 103.8%, mientras que la vivienda típica en Estados Unidos se vendió aproximadamente 2.3% por debajo de su precio de lista durante la primera mitad de 2026.

No es un detalle menor: si una familia calcula una oferta máxima de hasta el precio anunciado, puede necesitar decenas de miles de dólares adicionales para competir por el mismo bien. Para los vendedores, una demanda elevada puede aumentar la probabilidad de recibir varias ofertas, aunque no garantiza una ganancia determinada.

Tasas hipotecarias elevan la exigencia

La tasa fija promedio de una hipoteca a 30 años alcanzó 6.69% durante la semana del 6 de agosto de 2026, según la encuesta Primary Mortgage Market Survey de Freddie Mac.

Al respecto, Jones señaló que los compradores de los 10 códigos más competitivos “tienen más dinero disponible” para un enganche, hasta 17%, comparado con 13% nacional, y esos compradores suelen tener puntajes de crédito más altos.

La economista añadió que, con tasas hipotecarias en el rango medio y alto de 6%, los prestatarios “tienen que estar más preparados financieramente” para entrar al mercado.

Estrategias previas antes de ofertar

Pese a estas condiciones fuertemente desfavorables, comprar en uno de estos códigos postales no es imposible, pero requiere evitar decisiones apresuradas. Por ejemplo:

Obtener una preaprobación hipotecaria antes de visitar propiedades

Definir un tope que incluya cierre, impuestos, seguro y posibles ofertas por encima del precio de lista

Comparar programas estatales y locales de asistencia para enganche y compradores primerizos

Revisar las ventas recientes del vecindario, no solo el precio publicado

Considerar códigos postales colindantes si la competencia obliga a sacrificar demasiado ahorro o pone el precio fuera del alcance

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los códigos postales más cotizados en EE.UU. para vivir

¿Cuál es el código postal más competitivo para comprar casa en 2026?

El código 01960 de Peabody, Massachusetts, encabeza la lista de Realtor.com. Su precio medio de lista es de $600,000 y las viviendas duran una mediana de 20 días en el mercado.

¿Por qué estas casas se venden tan rápido?

Hay demanda elevada y poca oferta disponible. Las propiedades del top 10 reciben hasta 5.3 veces más visitas que un anuncio promedio en Estados Unidos.

¿Qué significa venderse por encima del precio de lista?

Significa que el comprador termina pagando más de lo que el vendedor pidió inicialmente. En los 10 mercados principales, el promedio de venta fue 103.8% del precio publicado.

¿Cuánto enganche necesita un comprador en estos mercados?

El comprador típico aportó 17% como enganche en promedio, 4% más que el promedio nacional.

Conclusión

El ranking no identifica los códigos postales más baratos, sino los lugares donde la demanda y la velocidad de venta hacen más difícil comprar.

Con tasas cercanas a 6.69%, inventario limitado y ofertas por encima del precio publicado, el mayor riesgo para las familias está en tomar una decisión apresurada que provoque un problema financiero a futuro por hacerse de una de estas propiedades sin tomar las previsiones suficientes: evaluar si el pago inicial, la mensualidad y los gastos de cierre caben realmente en el presupuesto familiar.

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