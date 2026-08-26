Cristiano Ronaldo armó bronca a sus compañeros, se quedó en el banco para el segundo tiempo y Al Nassr remontó un 0-2 con uno menos

Una secuencia curiosa fue la que regaló Cristiano Ronaldo el pasado martes en Arabia Saudita. Al Nassr perdía por dos goles ante Al Ettifaq y, en medio de la tensión de la derrota, el portugués estalló contra sus compañeros.

CR7 armó una bronca que se desencadenó en su sustitución en el medio tiempo. La leyenda no salió al campo para los segundos 45’ y, paradójicamente, Al Nassr terminó remontando la desventaja de dos goles.

Las imágenes muestran a un crispado Cristiano molesto ante la derrota de un Al Nassr que jugaba con 10 desde el minuto 12. El portugués, visiblemente frustrado, reclamó airadamente a sus compañeros.

También se encaró con la afición en la tribuna al irse al descanso. En medio de esta situación, el entrenador australiano Ange Postecoglou decidió sustituir a Cristiano Ronaldo en el descanso.

La bronca de Cristiano Ronaldo por el mal juego de Al-Nassr, que ahora pierde 2-1 vs. Al-Ettifaq. ??? pic.twitter.com/UohNnFQQnN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 25, 2026

?| Halftime drama! Cristiano Ronaldo reacted angrily after being substituted OUT in the ???? minute. ????? pic.twitter.com/tOMk28qZ6h — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 25, 2026

Después de la sustitución, Al Nassr revivió en el segundo tiempo y logró remontar milagrosamente el partido en la segunda mitad pese a jugar con 10.

Al-Nassr se vio obligado a realizar una sustitución por la expulsión de Bento, dando entrada al joven portero Abdulrahman Al-Otaibi en lugar de Angelo para defender la portería.

Este hecho marcó el partido, pues en menos de media hora el nuevo portero se comió dos goles. La arriesgada apuesta del exentrenador del Tottenham de sacar a Cristiano rindió frutos.

El senegalés Sadio Mané (autor de goles en los minutos 74 y 90) y Abdulelah Al Amri (en el 77) sellaron la remontada. Por su parte, el portugués João Félix, que disputó los 90 minutos completos, repartió las asistencias de los dos primeros tantos.

El Al Nassr se coloca provisionalmente como líder en solitario con nueve puntos tras tres jornadas de la Saudi Pro League.



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