Cristiano Ronaldo insinúa su retiro: “Probablemente este será mi último año en el fútbol”

El astro portugués Cristiano Ronaldo adelantó que la presente temporada podría marcar el punto final de su trayectoria en el fútbol profesional, según declaraciones concedidas este domingo en una entrevista compartida con la revista estadounidense Vogue, en la cual expresó su deseo de dejar “un legado espectacular”.

El atacante de 41 años abordó su horizonte tras el retiro deportivo durante una conversación junto a su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, asegurando que cuenta con una planificación estructurada para la etapa posterior a las canchas.

“Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una”, explicó el futbolista luso en referencia a su cartera de proyectos comerciales.

Entre sus diversificados activos corporativos se incluyen cadenas hoteleras, centros de injerto capilar, marcas de agua embotellada y participaciones en el sector de los medios de comunicación.

“Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, reflexionó el exdelantero del Real Madrid sobre sus aspiraciones personales.

Actualmente, el goleador forma parte de la plantilla del Al Nassr en el balompié de Arabia Saudí. En el ámbito de selecciones, el atacante completó recientemente la participación en su sexto certamen ecuménico vistiendo la camiseta de Portugal, instancia donde el conjunto luso concluyó su andar en la fase de octavos de final tras caer ante España.

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