Escasez de sangre en hospitales de Nueva Jersey persiste y piden más donantes

La emergencia de sangre que golpea a Nueva Jersey todavía no da tregua. Aunque las reservas han logrado recuperarse parcialmente después de tocar niveles críticos durante el verano, las autoridades sanitarias advierten que el suministro permanece por debajo de lo considerado seguro y llaman a más residentes a convertirse en donantes habituales.

El comisionado de Salud de Nueva Jersey, Dr. Raynard Washington, quiso poner el ejemplo este martes al acudir al centro de donación de New Jersey Blood Services en Freehold. Su presencia buscó reforzar un mensaje que las autoridades consideran urgente: el sistema necesita una base mucho más amplia de donantes para evitar que una nueva caída en las reservas ponga en riesgo la atención de pacientes.

“Es bastante concurrido aquí hoy, así que estamos muy entusiasmados de que los habitantes de Nueva Jersey estén dando un paso al frente”, afirmó Washington durante su visita, en declaraciones recogidas por PIX 11 News.

El funcionario señaló que apenas alrededor del 4% de los residentes de Nueva Jersey dona sangre con regularidad. Para las autoridades, elevar ese porcentaje es una de las claves para construir un suministro más estable y menos vulnerable a los periodos de alta demanda o a las dificultades para atraer voluntarios.

Las reservas siguen por debajo del nivel deseado

New Jersey Blood Services está bajo la supervisión de New York Blood Center, organización que este verano declaró en 2 ocasiones una emergencia por los bajos niveles de sangre. En el momento más delicado, las reservas llegaron a representar apenas un suministro de un día, una situación especialmente preocupante para hospitales y pacientes que dependen de transfusiones.

Desde entonces, la situación ha mejorado. Brian Harper, de New York Blood Center, explicó que el suministro actual se encuentra entre 3 y 4 días. Sin embargo, esa cifra todavía está muy por debajo del objetivo de siete días que la organización considera necesario.

La recuperación, por tanto, no significa que la emergencia haya quedado atrás. El margen continúa siendo estrecho y cualquier descenso en las donaciones puede volver a presionar las reservas.

La necesidad tampoco se limita a un tipo particular de paciente. Las transfusiones pueden ser indispensables para personas sometidas a cirugías, víctimas de accidentes, pacientes con determinadas enfermedades y quienes llegan a un hospital en situaciones inesperadas. Por eso, contar con reservas suficientes antes de que ocurra una emergencia resulta mucho más efectivo que intentar reunir sangre cuando la demanda ya se disparó.

Incentivos y donantes frecuentes mantienen la campaña

Para intentar atraer nuevos voluntarios, los centros de donación han recurrido incluso a iniciativas que buscan hacer más atractiva la experiencia. Una de las campañas más recientes ofrece a los donantes un cupón para obtener gratis una pinta de helado en un negocio local a cambio de una pinta de sangre.

El incentivo puede llamar la atención, pero para algunos donantes la motivación es mucho más personal. Andrew Caputo, residente de Beachwood, ha donado sangre más de 50 veces en el centro. Su constancia refleja el tipo de compromiso que las autoridades buscan multiplicar en todo el estado.

Caputo explicó que parte de su decisión nace de haber visto de cerca la necesidad de transfusiones. Familiares suyos han estado enfermos y han requerido sangre, mientras que él también pasó por una cirugía en el pasado. Para él, dedicar unas horas a la donación es un esfuerzo razonable si puede ayudar a otras personas.

¿Cuánto tiempo toma donar sangre?

De acuerdo con las autoridades, una donación completa suele requerir entre 45 minutos y una hora. Ese periodo incluye el proceso necesario para evaluar al donante y realizar la extracción.

El impacto, sin embargo, puede ser considerable: una sola donación tiene el potencial de ayudar a salvar hasta 3 vidas.

Con las existencias todavía lejos de los 7 días considerados ideales, los funcionarios mantienen el llamado abierto. Si más residentes que pueden donar lo hacen de manera periódica, Nueva Jersey tendrá mejores posibilidades de responder cuando hospitales y pacientes necesiten sangre con urgencia.

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