NYC enfrenta una nueva crisis de sangre: piden donaciones ante niveles mínimos de reservas

La ciudad de Nueva York enfrenta por segunda vez este verano una crisis de sangre que ha llevado a las autoridades sanitarias a lanzar un llamado urgente a la comunidad. El New York Blood Center declaró una nueva emergencia debido a que sus reservas se encuentran en niveles históricamente bajos desde la pandemia de Covid-19.

“Los suministros de sangre están en el punto más bajo desde la pandemia”, advirtió Yadira Navarro, representante del centro, al explicar la gravedad de una situación que amenaza con complicar la atención médica en hospitales de la región.

El organismo atribuye la escasez a varios factores que se han combinado durante los meses de verano: las temperaturas extremas, las vacaciones de miles de residentes y una disminución considerable en la cantidad de personas que acuden a donar. El resultado es una reducción preocupante de las reservas disponibles para pacientes que necesitan transfusiones de emergencia.

La crisis no solo afecta a NYC. La American Red Cross informó que cuenta con menos de un día de suministro nacional de sangre tipo O, uno de los grupos más utilizados en situaciones críticas, y que ha tenido que limitar algunos envíos a hospitales para conservar unidades en caso de emergencias.

“Es bastante grave”, señaló José Dominguez, representante de la Cruz Roja en Long Island a CBS News, al describir la presión que enfrentan los bancos de sangre ante la falta de donantes.

Los hospitales de la ciudad están operando con bancos de sangre que se encuentran en mínimos. (Foto: LM Otero/AP)

Menos donantes jóvenes agravan la escasez

Uno de los problemas que preocupa a los especialistas es la pérdida de nuevos donantes. Durante la pandemia, muchas campañas escolares de donación de sangre fueron suspendidas, lo que interrumpió una fuente tradicional de personas jóvenes que comenzaban a participar en estos programas.

Aunque algunas iniciativas han regresado, los centros de sangre todavía buscan recuperar esa participación y atraer a nuevos voluntarios. Para incentivar las donaciones, algunas organizaciones han comenzado a ofrecer tarjetas de regalo de Amazon y vales para negocios locales como cafeterías y cervecerías.

“Tu pinta de sangre puede salvar una vida”, recordó Domínguez, destacando que una sola donación puede marcar una diferencia para varios pacientes.

Cada persona elegible puede donar sangre aproximadamente cada 56 días, y una pinta puede ayudar a salvar hasta 3 vidas. Los especialistas insisten en que las transfusiones son indispensables para pacientes con cáncer, personas que sufren accidentes graves, víctimas de cirugías complejas y quienes enfrentan enfermedades que requieren tratamientos constantes.

Los Islanders se suman al llamado en Nueva York

Ante la emergencia, los New York Islanders se unieron al esfuerzo del New York Blood Center con una campaña especial realizada en la UBS Arena. La jornada de donación reunió a decenas de personas dispuestas a contribuir para aliviar la falta de sangre en la comunidad.

Entre los asistentes estuvo Robert Saul, residente de Flushing, quien explicó que una experiencia familiar lo motivó a convertirse en donante habitual.

“Mi mamá estuvo enferma hace muchos años y necesitó una transfusión de sangre. Prometí que si se recuperaba, yo donaría sangre. Lo he hecho desde entonces”, contó.

Otros participantes acudieron para dar un ejemplo a las nuevas generaciones. Laura Pierce, maestra de cuarto grado, explicó que intenta transmitir a su hijo la importancia de ayudar, especialmente en momentos en los que las reservas son tan limitadas.

“Le enseño la importancia de hacer esto porque nunca sabes cuándo podrías necesitarlo en el futuro. Con la escasez, es algo preocupante”, comentó.

Como incentivo adicional, los donantes recibieron un cupón válido por 2 entradas para un próximo partido de los Islanders. Algunos reconocieron que la recompensa ayudó a motivarlos, aunque destacaron que la principal razón era apoyar a otras personas.

Las autoridades sanitarias recuerdan que donar sangre es un proceso seguro y necesario. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos de elegibilidad y encontrar centros disponibles a través del New York Blood Center. En medio del verano y con las reservas bajo presión, cada donación representa una oportunidad para mantener abastecidos los hospitales y responder cuando más se necesita.

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