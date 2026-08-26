HBO estrenará un documental sobre el legado de Jay-Z

El canal HBO estrenará el próximo 18 de septiembre una serie documental de ocho partes sobre el legado del rapero estadounidense Jay-Z.

HBO lanzó este miércoles un avance de este nuevo documental, titulado ‘Jay-Z in 8’. En este proyecto, que también está disponible en su plataforma de streaming HBO Max, el productor discográfico Rick Rubin repasará junto al rapero su música, sus letras, sus experiencias vitales y su proceso creativo.

“La razón por la que el rap es tan querido, esa sensación de ser el desvalido… Por eso la gente lo escuchaba, por eso les llegó”, se escucha decir a Jay-Z en un clip del documental compartido por la plataforma.

Rick Rubin y Jay-Z trabajaron juntos en la industria musical produciendo éxitos como ’99 Problems’ para el álbum ‘The Black Album’ que lanzó Jay-Z en 2003.

Esta serie documental aterriza en las celebraciones en honor al 30 y 25 aniversario de dos de sus álbumes más aclamados: ‘Reasonable Doubt’ y ‘The Blueprint’

El avance del documental del rapero llega en un buen año en la carrera de Jay-Z. El artista ha celebrado el 30.º y 25.º aniversario de dos de sus álbumes más aclamados, “Reasonable Doubt” y “The Blueprint”, respectivamente, con una serie de conciertos y actividades en todo el mundo.

El primer tráiler sobre el documental se lanzó en junio de este año. En él se escucha al rapero y a Rubin mientras charlan sobre aspectos que marcaron sus carreras.

“Todos tuvimos la misma experiencia, solo que yo era el que podía subirme a la tribuna y, digamos, articular lo que estábamos viviendo”, le dice Jay a Rubin en un breve adelanto que HBO publicó en junio.

“Sin el dolor, no habrías hecho el trabajo”, respondió Rubin. A lo que el rapero replicó: “El dolor, no dices que sea necesario, no dices que lo necesites, pero si está ahí, lo usas”.

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