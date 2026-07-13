El último concierto de Jay-Z en Nueva York se retrasó tres horas para garantizar la seguridad del público

Este domingo 12 de julio, el rapero Jay-Z tenía programados los últimos tres shows con los que quiso celebrar varios hitos de su carrera. Aunque los dos primeros recibieron buenos comentarios, el último estuvo marcado por un retraso de tres horas.

Cuando finalmente el rapero subió al escenario, en la madrugada del 13 de julio, le explicó lo que había pasado a las cientos de personas que lo estuvieron esperando. “Había como 10,000 personas afuera; cerramos todas las puertas y alguien entró corriendo. Cerraron la puerta por la seguridad de ustedes y de todos los que estaban afuera. Hay 10,000 personas afuera; no quiero empezar la música y que la gente salga pisoteada. Lamento mucho las molestias, pero tenía que asegurarme de que todos estuvieran bien. Agradezco su paciencia”.

Hay videos y otras imágenes afuera del Yankee Stadium que muestran el caos que se generó.

Pese al retraso, cuando comenzó el show, el público se dio por satisfecho, pues el rapero dio un gran show en el que recorrió gran parte de su repertorio musical y de su historia en la música. Incluso, sorprendió a todos al invitar al escenario a la cantante y empresaria Rihanna.

Rihanna interpretó “Run This Town” junto con el rapero de 56 años y luego ofreció una versión en solitario de “Bitch Better Have My Money”. También invitó al escenario a su esposa Beyoncé para interpretar “Drunk In Love”.

La lista de invitados de la noche estuvo completada por Teyana Taylor, Usher y Pharrell Williams.

El show del domingo fue titulado “Extra Innings” y tuvo que programarlo luego de agotar los dos primeros conciertos.

Además de las declaraciones dadas por Jay-Z al inicio del show, también se compartió en redes sociales un comunicado firmado por Roc Nation, el Yankee Stadium y Live Nation.

En el comunicado, escribieron: “Los Yankees, Roc Nation y Live Nation expresan su profundo agradecimiento al Departamento de Policía de Nueva York y al personal de seguridad del Yankee Stadium por su liderazgo y dirección durante toda la noche, anteponiendo el bienestar de los asistentes a cualquier otra consideración”.

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