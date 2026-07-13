Rihanna regresa por sorpresa a los escenarios junto a Jay-Z en Nueva York: “Extrañaba estar aquí”

La cantante Rihanna hizo una aparición sorpresa en un concierto del rapero Jay-Z, marcando su primera aparición en un escenario tras su show de medio tiempo en el Super Bowl 2023.

Rihanna fue la invitada sorpresa de Jay-Z en uno de los shows de la gira de celebración del 30.º aniversario de Reasonable Doubt, el disco con el que Jay-Z debutó en 1996. El rapero ofreció un concierto en el Yankee Stadium de Nueva York como parte de su gira.

En medio del espectáculo, el público se sorprendió al ver a Rihanna aparecer en el escenario mientras sonaba la introducción de “Run This Town”, la colaboración de Rihanna con Jay-Z y Kanye West en 2009. Esta canción tiene también un importante contexto emocional para la artista barbadense, ya que cuando estrenó este tema estaba superando uno de los momentos más duros de su vida personal: cuando fue agredida físicamente por su entonces pareja, el rapero Chris Brown, y lo denunció públicamente.

Rihanna disfrutó sus minutos en el escenario junto a Jay-Z, quien fue su mentor al inicio de su carrera. “Extrañaba estar aquí”, se escucha decir a la estrella de R&B ante el público.

La aparición de Rihanna en este show es una grata sorpresa para sus fans, quienes han pedido a la artista que vuelva a la música. La estrella se ha concentrado en su millonaria empresa Fenty Beauty y Savage x Fenty, además de su vida como madre de tres hijos con el rapero A$AP Rocky.

El último álbum musical que Rihanna lanzó al mercado fue hace 10 años con “Anti”, un exitoso trabajo discográfico que incluye canciones famosas como “Work” y “Love On The Brain”.

Durante su aparición en el concierto de Jay-Z, Rihanna cantó también “B*tch Better Have My Money”, una de las canciones más icónicas de su repertorio.

Aunque Rihanna se ha mantenido alejada de la música, no descarta regresar en algún momento. De hecho, el año pasado aseguró que ha trabajado en su regreso a la música, pero espera el momento indicado.

“Después de un tiempo, lo miré y pensé: ‘Este tiempo alejada de la música debe contar para lo próximo que todos escuchen. Tiene que contar. Tiene que importar”, dijo Rihanna en una entrevista a Harper’s Bazaar.

Sigue leyendo:

·Rihanna cumple el sueño de una fan que lucha contra el cáncer

·A$AP Rocky se pronuncia sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

·Rihanna y su hija Rocki Irish protagonizan la portada de W Magazine