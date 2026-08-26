Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este miércoles 26 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 26 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 62 durante la primera parte del día y del 25 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:10 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:34 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá pocas nubes con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 79 grados Fahrenheit (26 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima