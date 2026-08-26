Qué comer para la gastritis y el colon irritable: 3 grupos de alimentos clave

Aunque la gastritis y el colon irritable tienen diferentes orígenes, una persona puede padecer de ambas al mismo tiempo. Por lo que una nutricionista explica cuáles alimentos pueden ayudar —como proteínas ligeras, carbohidratos aliados y verduras bien cocinadas— y cuáles se deben moderar.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) estima que aproximadamente el 12% de las personas en Estados Unidos tiene síndrome de intestino irritable (SII o colon irritable). Además, los NIH señalan que entre 60 y 70 millones de estadounidenses viven con algún trastorno digestivo, entre ellos la gastritis.

La nutricionista y dietista y experta en nutrición aplicada a enfermedades crónicas, Lidia María Carreño López, explica que, en caso de gastritis, la prioridad es reducir la irritación del estómago y evitar alimentos o hábitos que aumenten las molestias digestivas. Mientras que cuando hablamos de colon irritable, el problema suele estar más asociado a la hipersensibilidad visceral y a la fermentación de ciertos carbohidratos que producen más gases, dolor y distensión.

¿Cuáles son los alimentos que mejoran ambas condiciones?

El plato ideal para cuidar la salud digestiva combina proteínas ligeras como el pollo o el pescado blanco con verduras bien cocinadas que evitan la inflamación y la acidez estomacal. Crédito: Shutterstock

La experta explica que hay alimentos que tienen la capacidad para aliviar de raíz y de manera natural estas dos condiciones porque son fáciles de digerir, bajos en compuestos altamente fermentables y mejor cuando se preparan de una forma que reduce el trabajo digestivo.

Se trata de tres claves nutricionales: proteínas ligeras, carbohidratos aliados y verduras bien cocinadas.

1. Grupo clave: proteínas ligeras y versátiles

En todo plan de alimentación, las proteínas son claves para que nuestro sistema digestivo funcione de manera correcta, conserve masa muscular y otras funciones vitales para nuestro cuerpo. A continuación, las proteínas recomendadas:

Pollo

Es una proteína de fácil digestión, baja en grasa y cuando se cocina a la plancha, hervido u horneado, se digiere mucho mejor.

Pescado blanco

Por ser una proteína magra, es de fácil digestión, lo que genera menos sensación de pesadez que algunas carnes más grasas.

Huevos

Aunque hay una creencia popular de que causan gastritis, la realidad es que es un alimento bien tolerado por gran parte de los pacientes. La experta aclara que “lo que puede generar molestias es consumirlos fritos en abundante aceite o acompañados de alimentos muy grasosos como salsas y aderezos”. Los huevos cocidos, revueltos o fritos con muy poco aceite de oliva o de aguacate pueden formar parte de tu alimentación si tienes problemas de gastritis.

2. Carbohidratos aliados

Hay otra creencia que aclara la experta sobre los alimentos que generan gastritis e irritación de colon: las harinas. Lo cierto es que no es necesario eliminar de la dieta los carbohidratos como el arroz, la papa o la avena. La clave está en el tipo de carbohidrato, la cantidad y la forma en que se prepara.

Arroz

Uno de los carbohidratos aliados es el arroz, ya que suele ser bien tolerado tanto en la gastritis como en el colon irritable. Esto se debe a que contiene muy poca fibra insoluble, es bajo en compuestos fermentables, suele ser fácil de digerir y aporta energía sin generar una carga digestiva excesiva.

Papa

Aporta carbohidratos fáciles de digerir, produce poca fermentación intestinal y aporta almidón resistente, que alimenta nuestra microbiota intestinal y permite hacer una mejor digestión de alimentos que contienen trigo, lácteos y FODMAPs. Una de las formas correctas de prepararla es cocida al vapor, al horno o en puré sin cáscara. Por el contrario, se deben evitar las papas fritas o de paquete, ya que el exceso de grasa puede generar mayor sensación de llenura, pesadez o reflujo.

Avena

Es un carbohidrato aliado de las personas que viven con gastritis y colon irritable. “El tipo de fibra que contiene la avena forma un gel suave al contacto con el agua, lo que ayuda a calmar la mucosa gástrica y a reducir síntomas como dolor, acidez o ardor”.

Este tipo de fibra puede mejorar la microbiota intestinal y el tránsito intestinal para tener evacuaciones diarias y completas, reduciendo así la acumulación de gases y espasmos. Una de las claves de la preparación de la avena está en remojarla por veinticuatro horas en agua y luego cocinarla por cinco minutos.

La experta afirma que la avena cocida es mucho más suave para el estómago y el intestino. Sin embargo, es preciso aclarar que se debe evitar preparar grandes cantidades, ya que si estás con un colon muy sensible, se puede presentar mayor sensación de gases y distensión. En este caso, la recomendación es iniciar con una porción de veinte a cuarenta gramos.

3. Verduras y frutas: el secreto está en la preparación

El tercer grupo de alimentos son las verduras. Aunque son claves en la alimentación, los pacientes suelen caer en dos errores: comer grandes cantidades o eliminarlas por completo. Sin embargo, hay algunas opciones que son suaves tanto para el estómago como para el intestino, aportan antioxidantes para desinflamar la mucosa gástrica y brindan fibra para tu microbiota intestinal:

Zanahoria cocida: Es una verdura de fácil digestión. La cocción modifica su textura y facilita el trabajo digestivo, aportando una fibra más suave.

Calabacín o zucchini: Aliado clave con alto contenido de agua, bajo en compuestos fermentables y generador de menos gases.

Auyama o calabaza: Tiene una textura suave y es muy apreciada en periodos de mayor sensibilidad digestiva. Se puede preparar cocida, horneada, en puré, crema o sopa.

Espinaca: Este vegetal, reconocido por ser nutritivo, no tiene por qué salir de la dieta. La clave está en que es más fácil de tolerar cocida o salteada que en grandes cantidades de hojas crudas.

Otros alimentos que se pueden sumar

Frutas

La papaya tiene una rica composición nutricional y es una aliada segura de la salud intestinal. Crédito: Shutterstock

La papaya destaca por su alto contenido de agua, aporte de fibra soluble y buena tolerancia en casos de gastritis y colon irritable. El plátano maduro aporta energía y genera poca fermentación intestinal, y el melón es ideal por su contenido hídrico y baja producción de molestias digestivas en comparación con otras frutas más fermentables.

Grasas saludables

Para sanar la gastritis no tienes que eliminarlas por completo, sino saber elegirlas, como el aguacate y el aceite de oliva en pequeñas cantidades.

Cuando una persona presenta alguna de estas condiciones, la recomendación práctica del NIDDK es identificar tolerancias individuales, evitar el alcohol si desencadena molestias y no suspender grupos de alimentos innecesariamente. Además de acudir al médico.

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