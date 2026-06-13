¿Colon irritado o hinchazón abdominal? 3 alimentos que empeoran la digestión

Sentirse inflado como un globo luego de comer o ver cómo tu abdomen crece a medida que pasan las horas del día pueden ser señales de un colon irritable. Una nutricionista explica cuáles son los alimentos que empeoran la digestión y desatan brotes.

La dietista y divulgadora de contenido Mónica Acha describe el colon irritable como una alteración funcional del intestino grueso, que puede causar alteraciones en la microbiota.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) advierte que el SII se considera un trastorno gastrointestinal funcional, que los médicos ahora denominan trastornos de la interacción intestino-cerebro, están relacionados con problemas en la coordinación entre el cerebro y el intestino.

El SII también es conocido como colitis, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico.

Entre los síntomas de esta afección destacan: inflamación, flatulencias, dolor y malestar, además de cambios en los hábitos de ir al baño con episodios de diarreas o estreñimiento. Una persona con esta condición puede pasar por etapas de estreñimiento, otras veces de diarrea, o incluso simultanear ambos.

El objetivo del tratamiento nutricional: mantener la calma

Cuidado con los enemigos ocultos: el azúcar y los ultraprocesados actúan como potentes inflamatorios que empeoran los síntomas del intestino irritable. Crédito: Shutterstock

Cuando una persona sufre de colon irritable, una de las primeras estrategias es ajustar la alimentación. Esto a veces desencadena que las dietas se transformen en extremadamente restrictivas para evitar esos problemas de flatulencias, gases, inflamación, dolor, estreñimiento por un lado y diarrea por el otro.

Acha sugiere priorizar, cambiar o modificar algunos alimentos una vez que se ha detectado que hacen daño. Para no caer en las excesivas restricciones, de acuerdo con su experiencia, estos son los alimentos que está demostrado que pueden estar asociados a brotes o a malestar intestinal, y que en muchas personas son prácticamente los mismos: bebidas carbonatadas, legumbres y verduras.

1.Bebidas carbonatadas

Los refrescos: por la gran cantidad de gases, son bebidas carbonatadas, al fin y al cabo tampoco son aconsejables. Crédito: photorawjpg | Shutterstock

Las bebidas carbonatadas, por su naturaleza, aumentan la cantidad de gases dentro del cuerpo, por lo que están desaconsejadas para las personas que tienen colon irritable.

2.Legumbres

No es recomendable abusar de las legumbres (ya sea garbanzo, lenteja y demás) por su gran tendencia a generar flatulencia y, por lo tanto, a agravar el problema del síndrome de colon irritable. Crédito: Shutterstock

Para evitar digestiones pesadas a nivel de los intestinos, las legumbres se pueden digerir mejor si se pasan por el pasapurés o se licúan, ya que esto elimina parte de la fibra no soluble de la piel o cáscara. Otra opción es comprar las que ya vienen sin piel, puesto que enteras no se toleran nada bien debido a que son muy flatulentas.

3.Verduras

Se recomienda evitar las verduras que generan gases, por ejemplo, los espárragos, las coles… todas las coles, todas las crucíferas (y me da igual que sea el brócoli, la coliflor y demás), todo eso fuera, y las setas Crédito: Shutterstock

Las verduras se toleran mejor en porciones pequeñas y previamente cortadas en trozos mínimos. La forma correcta de comer la coliflor o el brócoli es en pequeños trozos y bien cocinados, acompañando a un plato principal (por ejemplo, un pescado al horno). Esto marca la diferencia a cuando comemos un plato de coliflor hervida con papas para la cena.

Truco de la cocción en las coles: Aclara que cocinar bien las coles significa que no se pasen de cocción, pero tampoco comerlas casi crudas. Sobrecocinarlas genera más gases que cuando se consumen al dente, es decir, con un punto de cocción justo.

Otros alimentos que causan problemas en el colon irritable son los lácteos y los cereales con gluten. Esto se debe a que tanto el gluten en general como la lactosa son dos de los componentes de los alimentos que generan mayores molestias cuando la mucosa intestinal está dañada. Por lo tanto, serían alimentos a controlar o a retirar.

También afecta el exceso de fibra de los cereales integrales; en su lugar, se recomienda optar por cereales refinados o los normales, que se utilizan con mayor frecuencia.

8 alimentos recomendados para el día a día

La fibra soluble presente en frutas como el plátano y la manzana es tu mejor aliada para regular el tránsito intestinal sin causar irritación ni gases. Crédito: Shutterstock

Por su parte, el microbiólogo en alimentos Manuel Manzano hace énfasis en la alimentación porque este problema no tiene un tratamiento médico definitivo; aún no se ha descubierto la cura para el síndrome de colon irritable.

La estrategia más efectiva para tratar este problema es la alimentación, evitando los productos que empeoran la digestión a nivel del colon y consumiendo aquellos que sabemos que no incitan a la aparición de esta sintomatología:

Huevos, pescado y carne: siempre que sea magra, cuanto más blanca y más magra, mejor. Frutos secos: se pueden comer almendras y nueces. Verduras y tubérculos ricos en fibra: como por ejemplo la zanahoria, la calabaza o las papas. Frutas: en especial las ricas en fibra soluble, tales como la manzana, el plátano y la pera. Semillas: se pueden tomar también opciones como las semillas de sésamo o las semillas de linaza. Lácteos sin lactosa: para evitar las molestias digestivas. Bebidas vegetales: hechas con mezclas de un triturado del fruto seco o del producto que sea, mezclado con agua. Cereales tolerables: como el maíz, el arroz, la avena y el mijo.

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