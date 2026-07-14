Cómo hacer una limpieza de colon de forma natural y segura: el protocolo de 5 días contra la hinchazón

El estreñimiento y la acumulación de gases pueden generar hinchazón abdominal. Este cuadro se puede mejorar con pautas alimentarias para activar el tránsito intestinal y evitando los hábitos que causan estos problemas gastrointestinales. Una experta propone una estrategia natural para el descanso intestinal.

Aunque el cuerpo tiene sus propios mecanismos de limpieza, la dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos Mónica Acha propone cómo limpiar el intestino de manera natural.

“Cuando hablamos de limpiezas de intestino, evidentemente nos referimos no solo a mejorar el tránsito intestinal —cuyo órgano ya tiene sus propios mecanismos de autocomprobación y autolimpieza—, sino que a veces relacionamos estos procesos con la desintoxicación”, explica.

Cuando se desea una “limpieza más profunda que la natural”, existen estrategias caseras que podemos realizar con mayor o menor facilidad.

El ejemplo de la colonoscopia

En las fases intermedias, las proteínas limpias como el pescado blanco y los huevos evitan la formación de residuos en el colon. Crédito: Shutterstock

Una de las limpiezas de colon más frecuentes se hace por razones médicas y es cuando estamos ante un examen de colonoscopia, que requiere una limpieza profunda para obtener resultados óptimos. Esto se hace en dos fases:

Fase laxante inicial: Por varios días se promueve la eliminación de materia fecal en los intestinos. “Si hay estreñimiento, a veces se requiere el uso de suplementos con efecto laxante para favorecer la evacuación. En estos días se aumenta el consumo de fibra , líquidos y grasas para acelerar la motilidad intestinal ”.

Por varios días se promueve la eliminación de materia fecal en los intestinos. “Si hay estreñimiento, a veces se requiere el uso de suplementos con para favorecer la evacuación. En estos días se aumenta el consumo de , líquidos y grasas para acelerar la ”. Fase de máxima absorción: Una vez cumplida la fase laxante, se pasa a los ajustes alimentarios donde es clave reducir el consumo de fibra y darle prioridad a alimentos de fácil digestión que casi no dejan restos, como huevos, carnes y pescados.

Paso a paso para una limpieza natural

Sin irse a los extremos, se puede aplicar un protocolo de cinco días en los cuales, a través de la alimentación y una hidratación óptima, se puede limpiar el colon de manera natural.

1. Fase de estimulación (Días 1 y 2)

En los días 1 y 2 se comienza con alimentos ricos en fibra, como las hojas verdes y las crucíferas (vegetales que, aunque tienen fibra, dejan poco residuo final). Estos se deben combinar con proteínas limpias: huevos, carnes y pescados.

En la fase inicial no hay restricción de grasas, explica Acha, ya que “los cortes grasos ayudan a aumentar la motilidad intestinal para ir expulsando lo acumulado. Es crucial mantener una buena hidratación con agua, caldos o infusiones entre horas”.

2. Fase de reducción de residuos (Día 3)

Para el tercer día se debe reducir el consumo de la fibra y la grasa, y se aumentan los alimentos de fácil absorción como carnes blancas, pescados blancos y claras de huevo. Es crucial mantener una adecuada hidratación y con esto bastará un solo día para ver los resultados.

En caso de prepararse para una prueba médica, es recomendable el jugo de manzana o uva (líquidos claros), evitando colores intensos que puedan teñir momentáneamente las paredes del intestino. Mientras que para un descanso natural en casa, la variedad de frutas puede ser mayor, advierte Acha.

3. Fase de dieta líquida (Días 4 y 5)

En la fase final, los días 4 y 5 se eliminan los sólidos y mantenemos durante 48 horas una dieta líquida translúcida. Es importante la calidad de los alimentos y tener en cuenta no usar caldos comerciales que son turbios, ya que tienen sustancias en disolución que dejarán restos en el colon.

Es importante que los caldos sean colados, limpios y transparentes. También se puede incluir gelatina neutra o sin azúcares añadidos.

¿Cómo sé que mi colon está limpio?

Una de las señales que notarás al cumplir este protocolo es que dejas de ir al baño. “Esto no es estreñimiento; simplemente es el resultado de una dieta de bajo residuo que evita la formación de heces. El colon se encuentra completamente vacío”, agrega.

¿Cuándo puede convenir este protocolo en tu día a día?

En personas con problemas digestivos recurrentes.

recurrentes. Cuando existen alteraciones en la microbiota intestinal .

. Ante episodios alternos de diarreas constantes o estreñimiento continuo.

Más que buscar un efecto milagroso o falsas promesas de “desintoxicación”, el verdadero valor de esta estrategia esporádica radica en regalarle un respiro a nuestro organismo. Al final del día, se trata de una intervención puntual para aliviar la carga digestiva, permitiendo que el intestino se limpie, descanse y se reinicie para volver a funcionar con máxima eficiencia. ¡Un auténtico reseteo desde el interior.

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