Shonda Rhimes firmó un acuerdo global con Netflix

La poderosa productora Shonda Rhimes ha firmado un nuevo acuerdo con Netflix de cinco años de duración. A través de un comunicado, la plataforma de streaming califica este nuevo negocio como una “asociación creativa”.

Hay que recordar que Rhimes, creadora de “Grey’s Anatomy”, trabaja sus producciones a través de Shondaland, compañía que dirige junto con Betsy Beers.

Con este acuerdo, Rhimes se compromete a desarrollar series, largometrajes y videojuegos para Netflix. También se planifican eventos en vivo y productos relacionados con la propiedad intelectual de Shondaland.

En un comunicado compartido por “Variety”, la productora de 56 años expresa: “Durante casi una década, Netflix le ha brindado a Shondaland la autonomía y el apoyo necesarios para contar nuestras historias: historias que entretienen y reflejan la diversidad y la humanidad de una manera que conecta con el público de todo el mundo”.

El primer acuerdo que hizo con Netflix fue en 2017, y desde ese momento hasta ahora se desarrolló “Bridgerton”, la serie de época que hasta ahora tiene cuatro temporadas y una precuela llamada “Queen Charlotte”. Algunas de las temporadas se han convertido en las series más vistas en la historia de la plataforma.

Durante estos años en Netflix, Shondaland desarrolló en Netflix otros proyectos como “Inventing Anna”, “The Residence”, “Black Barbie” y “Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracke”.

Por otro lado, la directora de contenido de Netflix dijo: “Tras casi una década, esta colaboración sigue demostrando que el instinto de Shonda no se limita a una narrativa brillante, sino que es la clave para el éxito de una producción. Nos enorgullece enormemente seguir siendo el hogar donde Shondaland continúa sorprendiendo y entreteniendo al público de todo el mundo”.

Por ahora, no se han compartido futuros proyectos para la plataforma, además de “Bridgerton”.

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