Netflix pide desestimar demanda por difamación de Tyra Banks contra “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”

La plataforma de streaming Netflix solicitó el desistimiento de la demanda por difamación que interpuso la modelo Tyra Banks contra la docuserie “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”.

De acuerdo con Us Weekly, Netflix solicitó a un tribunal federal de California desestimar la demanda de Tyra Banks contra el documental que exploraba las controversias del famoso reality show de modelaje, el cual fue muy popular en la década de los 2000.

Un portavoz de Netflix declaró el sábado al mencionado medio que los directores del documental, Daniel Sivan y Mor Loushy, “son documentalistas respetados” quienes “entrevistaron exhaustivamente” a los participantes de “America’s Next Top Model”, incluyendo a Tyra Banks, quien fue la conductora y figura principal del reality show.

“A Tyra Banks se le brindó la oportunidad de hablar abiertamente sobre su experiencia y los creadores presentaron su perspectiva de manera imparcial junto con la de todos los demás participantes que aparecen en este documental”, dijo el portavoz al medio. “Respaldamos Reality Check: Inside America’s Next Top Model y seguiremos defendiéndolo enérgicamente”.

“Reality Check: Inside America’s Next Top Model” es un documental en el que se exploraba la historia, la popularidad y las controversias del reality show. Tyra Banks fue una de las entrevistas más importantes del documental, que incluyó también los testimonios de modelos que participaron en la competencia.

Tras el estreno, Banks presentó una demanda por difamación afirmando que su entrevista fue editada deliberadamente para no mostrar al público toda la realidad.

“Recurre a la edición de los programas de telerrealidad para defender la edición de este documental. Nadie discute que los documentales se editan. La cuestión es si esas ediciones distorsionaron sustancialmente la verdad. No se trata de que Tyra esté ‘insatisfecha’ con la edición, ni de que quiera tener control creativo. Se trata de si los espectadores recibieron una representación precisa de sus palabras y de los hechos”, dijo Banks en la declaración.

De acuerdo con la declaración, Banks decidió participar en la serie de Netflix “porque creía que los espectadores merecían una conversación sincera sobre el legado del programa: sus éxitos y sus deficiencias”.

Sigue leyendo:

·Tyra Banks explica la razón por la que se mudó a Australia

·Tyra Banks revela que perdió su casa por los incendios en Los Ángeles

·Tyra Banks defiende su posado en ropa interior para Skims tras acusaciones de Photoshop