Esta es la peor edad para solicitar tu jubilación, según expertos

La edad en la que una persona decide comenzar a cobrar el Seguro Social puede modificar de forma permanente el tamaño de sus pagos mensuales. Solicitarlo demasiado pronto permite recibir dinero antes, pero también puede significar aceptar una reducción considerable durante la jubilación.

Solicitar el Seguro Social a los 62 años tiene un costo

Los trabajadores pueden comenzar a reclamar sus beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años.

Sin embargo, hacerlo en cuanto se alcanza esa edad es una de las decisiones que más puede reducir el ingreso mensual de un jubilado, de acuerdo con información publicada por Cleveland.com.

La razón es que los 62 años representan la edad más temprana para solicitar los beneficios, pero no la edad en la que el trabajador tiene derecho al 100% de la prestación calculada con base en su historial laboral.

Quienes presentan su solicitud a los 62 años pueden recibir hasta 30% menos al mes en comparación con lo que obtendrían si esperaran hasta alcanzar la denominada edad plena de jubilación o Full Retirement Age (FRA), según las reglas de la Administración del Seguro Social (SSA) citadas por Cleveland.com.

Esta reducción cobra especial importancia porque la decisión sobre cuándo comenzar a recibir los beneficios afecta directamente la cantidad que llega cada mes al beneficiario.

En otras palabras, empezar antes supone acumular más meses o años de pagos, pero a cambio de recibir una cantidad menor.

Esperar permite obtener un beneficio mensual mayor

El dilema funciona en ambas direcciones. Una persona que retrasa su solicitud evita la reducción asociada con comenzar antes de la edad plena de jubilación y puede acceder a un pago mensual superior.

Sin embargo, esperar también implica renunciar temporalmente a los pagos que podría haber comenzado a recibir desde los 62 años.

Por ello, la decisión no consiste únicamente en buscar el cheque mensual más alto, sino en valorar cuánto tiempo puede esperar el trabajador antes de depender de ese ingreso.

Resumiendo: comenzar temprano reduce el beneficio, mientras que retrasar la solicitud puede resultar más favorable, aunque significa dejar pasar años durante los cuales ya habría sido posible cobrar el Seguro Social.

La edad exacta más conveniente, por tanto, puede depender de las circunstancias económicas de cada persona.

Alguien que necesita ingresos inmediatamente podría considerar necesario solicitar a los 62, aun sabiendo que su beneficio será menor.

En cambio, quienes tengan la posibilidad económica de esperar pueden evitar esa reducción.

La decisión puede afectar años de jubilación

La diferencia adquiere mayor relevancia porque el Seguro Social puede convertirse en una de las principales fuentes de ingresos durante la jubilación.

Una disminución de hasta 30% en el cheque mensual puede acumularse durante muchos años de cobro.

Por esa razón, antes de presentar una solicitud conviene conocer cuál sería el beneficio estimado dependiendo de la edad elegida y comparar el ingreso que se obtendría al comenzar inmediatamente con el correspondiente a esperar hasta la edad plena de jubilación.

Así, aunque los 62 años abren oficialmente la puerta para comenzar a cobrar, también representan el momento en que aceptar el beneficio puede provocar una de las mayores reducciones mensuales.

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