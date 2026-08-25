Qué pago mensual promedio recibe alguien que se jubila a los 62 y a los 67 años

La edad en la que una persona solicita el Seguro Social puede cambiar de manera importante el tamaño de su cheque mensual y, dependiendo de cuánto viva, también el dinero total que reciba durante su jubilación.

Cuánto recibe en promedio una persona a los 62 y a los 67 años

El beneficio mensual promedio que actualmente recibe una persona de 62 años es de aproximadamente $1,424. Entre los beneficiarios de 67 años, el promedio asciende a unos $2,016 mensuales.

La diferencia entre ambas cantidades es de $592 al mes.

Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con cautela: quienes reciben beneficios a los 62 necesariamente comenzaron a cobrarlos a esa edad, mientras que no todas las personas que actualmente tienen 67 años solicitaron el Seguro Social exactamente al cumplir 67.

El monto que corresponde a cada trabajador depende, entre otros factores, de su historial salarial.

La Administración del Seguro Social utiliza los 35 años de mayores ingresos para calcular el beneficio.

La edad elegida para empezar a cobrarlo también puede aumentar o reducir significativamente el pago.

Por qué cobrar a los 62 reduce el beneficio

Los trabajadores pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación desde los 62 años, pero hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación implica aceptar una reducción permanente.

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años.

Una persona que solicita sus beneficios a los 62 puede recibir alrededor de 30% menos que si espera hasta los 67.

También existe la posibilidad de retrasar la solicitud después de la edad plena.

Por cada año que se espera, el beneficio puede aumentar aproximadamente 8%, hasta cumplir los 70 años.

Para una persona cuya edad plena de jubilación es 67, esperar hasta los 70 podría elevar su beneficio mensual en aproximadamente 24%.

La diferencia puede superar $92,000 a lo largo de la jubilación

El portal de finanzas personales 24/7 Wall St. plantea un ejemplo para mostrar cómo la decisión puede afectar los ingresos durante toda la vida.

Si una persona empieza a cobrar $1,424 mensuales a los 62 años y vive hasta los 92, recibiría aproximadamente $512,640 durante 30 años.

En cambio, si comienza a los 67 y recibe $2,016 mensuales hasta los 92, acumularía aproximadamente $604,800 durante 25 años.

Aunque habría dejado pasar cinco años de pagos, terminaría recibiendo $92,160 más.

Esto no significa que esperar siempre sea la mejor decisión.

Si una persona vive menos años, comenzar a cobrar a los 62 podría generar una cantidad total mayor que esperar hasta los 67.

Por ello, factores como el estado de salud, las necesidades económicas y los antecedentes de longevidad familiar también pueden influir.

La decisión, por tanto, no depende únicamente de conseguir el cheque mensual más alto.

Quien esté considerando cuándo solicitar el Seguro Social debe evaluar cuánto necesita el ingreso inmediatamente y cómo una reducción o un aumento permanente podría afectar sus finanzas durante el resto de su jubilación.

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