Inundaciones en Nepal: al menos 65 estadounidenses se reportan como desaparecidos

Las inundaciones repentinas que golpearon la zona fronteriza entre Nepal y China dejaron una estela de destrucción y mantienen en vilo a familias de varios países.

De acuerdo con WFLA, entre los desaparecidos hay al menos 65 ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con las autoridades nepalíes, mientras los equipos de emergencia continúan buscando a cientos de personas que quedaron incomunicadas después de las lluvias, deslaves y crecidas.

La tragedia se concentra principalmente en el distrito de Rasuwa, en Nepal, y en el condado de Gyirong, en la región autónoma china del Tíbet. Las cifras todavía pueden cambiar a medida que las autoridades logren establecer contacto con comunidades aisladas y verificar los reportes de personas desaparecidas.

En Nepal, las autoridades informaron inicialmente de 270 muertos y 826 desaparecidos. Entre quienes no han podido ser localizados se encuentran turistas y peregrinos extranjeros que atravesaban la región rumbo al monte Kailash, uno de los lugares sagrados más importantes para el hinduismo.

Estados Unidos busca información sobre sus ciudadanos

El Departamento de Estado (DOS) confirmó que está al tanto de los estadounidenses afectados por las inundaciones y señaló que su personal en Washington y Katmandú mantiene comunicación con las autoridades nepalíes.

La dependencia aseguró que la Embajada de EE.UU. trabaja para asistir a los ciudadanos que se encuentran en las áreas afectadas y monitorea de cerca las labores de rescate.

“Para el gobierno de Donald Trump, no existe mayor prioridad que la seguridad y el bienestar de los estadounidenses”, afirmó un portavoz del DOS.

La dependencia también pidió a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan atentos a los medios locales, sigan las instrucciones de emergencia y se registren en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y comunicaciones oficiales.

Para quienes necesiten asistencia consular urgente relacionada con las inundaciones en Rasuwa, la Embajada de EE.UU. indicó el número +977-1-423-4000. En caso de requerir ayuda local de búsqueda y rescate, las autoridades nepalíes habilitaron la línea de emergencia 1234.

Una peregrinación quedó atrapada por la emergencia

Una parte considerable de los desaparecidos se encontraba en la zona como parte de peregrinaciones hacia el monte Kailash, ubicado en el Tíbet.

Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo de Nepal, informó que entre los desaparecidos había unos 341 extranjeros.

La dimensión internacional de la emergencia refleja la importancia turística y religiosa de esta ruta, pero también la dificultad de las labores de rescate en una región montañosa donde las inundaciones provocaron deslaves y afectaron las comunicaciones.

En China, la televisión estatal CCTV reportó 3 personas muertas y 558 desaparecidas en el condado de Gyirong. Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las tareas de búsqueda.

Una familia de Nueva York espera noticias

Entre los estadounidenses desaparecidos se encuentran Ramesh Sharma, de 65 años, y Neelam Sharma, de 64, una pareja que viajaba en peregrinación al monte Kailash.

Su hija, Radhika Sharma, lanzó un desesperado llamado de ayuda después de perder contacto con sus padres. Según relató, ambos cruzaron la frontera entre Nepal y China alrededor de las 8:00 a.m. del miércoles, aproximadamente 40 minutos antes de que las inundaciones azotaran la zona.

I still have not been able to locate my parents.



Both US citizens: Ramesh Sharma (65 Male) and Neelam Sharma (64 Female).



My messages are open. Please message with any information. pic.twitter.com/MgSN4QGu6s — Radhika Sharma, DO (@drradhikasharma) August 27, 2026

“Han sido probablemente las peores 24 horas de mi vida y de la de mi hermano”, indicó Sharma en declaraciones recogidas por el New York Post, mientras esperaba recibir cualquier información sobre el paradero de sus padres.

Radhika recurrió también a las redes sociales para intentar establecer contacto con personas que se encuentren en Nepal, hospitales, equipos de rescate o autoridades locales que pudieran aportar información.

Por ahora, el objetivo inmediato es encontrar sobrevivientes, identificar a las víctimas y establecer contacto con los extranjeros que permanecen desaparecidos. Para las familias, cada hora sin noticias multiplica la angustia.

Sigue leyendo:

* Al menos tres estadounidenses están desaparecidos tras las fuertes inundaciones en Nepal

* Relato de heroísmo: cómo un equipo salvó a 105 pacientes tras el terremoto en Colombia

* ¿Por qué es imposible predecir terremotos con exactitud?