Canadá impondrá aranceles a 700 productos de EE.UU. desde el 8 de septiembre: estos subirían de precio

Este martes 25 de agosto, el gobierno de Canadá anunció que impondrá aranceles de entre 15 y 50% a más de 700 productos estadounidenses, entre ellos lácteos, pescado y electrónicos, que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre de 2026, en respuesta a las tarifas promovidas por el presidente Donald Trump como parte de su guerra comercial, después de que las negociaciones comerciales entre ambos países colapsaran.

El 22 de agosto, Trump anunció aranceles de 50% a productos de origen canadiense, afectando bienes por $27,600 millones de dólares, luego de que las negociaciones comerciales entre ambos países colapsaran el 21 de agosto.

La medida busca impactar bienes con un valor aproximado de $20,000 millones de dólares anuales y podría golpear a empresas y trabajadores estadounidenses que dependen de las exportaciones al mercado canadiense. Como impacto directo, estos aranceles pueden reducir la demanda de sus productos, presionando sus márgenes y generando posibles efectos sobre el empleo en cuestión de semanas.

Los efectos podrían ser más intensos para las personas que viven cerca de la frontera con Canadá o compran productos que se exportan hacia ese país.

¿Qué productos entran en la lista negra de Ottawa?

La lista de represalias canadienses incluye una variedad amplia de productos, que golpean directamente a sectores estratégicos estadounidenses. Entre ellos destacan:

Acero y aluminio: arancel de 50%, que duplica la tasa vigente de 25%

arancel de 50%, que duplica la tasa vigente de 25% Lácteos: leche, crema, queso fresco y suero de leche, con tarifas de hasta 50%

leche, crema, queso fresco y suero de leche, con tarifas de hasta 50% Pescado y marisco: incluidos peces vivos ornamentales y langosta ahumada, con tarifas de hasta 25%

incluidos peces vivos ornamentales y langosta ahumada, con tarifas de hasta 25% Electrónicos: teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y equipos de ejercicio, con arancel de 50%

teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos y equipos de ejercicio, con arancel de 50% Madera y papel: contrachapados y paneles enchapados, con tarifas de hasta 50%

También entran otros productos tan variados como palos de golf, candelabros, cañas de pescar y hasta miel natural, todos con un arancel de 50%.

Crédito: Imagen generada con IA

¿Por qué Canadá decidió responder ‘dólar por dólar’ a la guerra comercial?

Tras el fracaso de la negociación comercial, el primer ministro Mark Carney sostuvo que su país igualaría las medidas de Washington sin ceder terreno. “Como economía más pequeña y abierta, Canadá tiene más que perder en esto”, advirtieron analistas de ING citados por CNBC, sobre el riesgo que corre el país al imponer medidas recíprocas a una economía más grande como la de Estados Unidos.

Carney afirmó que Canadá respondería “dólar por dólar” tras el fracaso de las conversaciones comerciales, y añadió que su gobierno destinaría $7,500 millones de dólares adicionales para apoyar a empresas y trabajadores afectados por los aranceles estadounidenses.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, indicó que Washington había ofrecido reducir los aranceles sobre el acero canadiense y otras industrias clave, según reportó CNN, aunque la oferta no fue suficiente para cerrar un acuerdo con el gobierno canadiense.

El impacto que ya se siente en ambos lados de la frontera

Esta ofensiva comercial entre ambos países no es abstracta para las familias trabajadoras. Los aranceles de EE.UU. sobre productos canadienses ya cubren cerca del 5% de todo lo que Canadá exporta anualmente a territorio estadounidense, según The Guardian.

Esto significa que empresas que comercian entre ambos países enfrentan costos más altos para importar insumos y tarde o temprano estos se trasladarán al precio final que paga el consumidor en el supermercado o la tienda de electrónicos.

Para muchas familias que dependen de empleos en manufactura, agricultura o pesca, sectores con fuerte presencia de trabajadores latinos en estados como Michigan, Washington y Maine, la escalada arancelaria podría significar menos horas de trabajo si las exportaciones hacia Canadá se desploman.

¿Qué puedes hacer como consumidor ante la subida de precios?

Ante el riesgo de encarecimiento, los especialistas en finanzas personales recomiendan anticipar compras de productos que podrían encarecerse, como lácteos importados, electrónicos y artículos de madera, antes del 8 de septiembre.

También conviene comparar precios de marcas nacionales frente a las importadas, ya que los distribuidores suelen trasladar el costo del arancel de forma gradual en los meses posteriores a su entrada en vigor.

Quienes trabajan en sectores de exportación deben estar atentos a comunicados de sus empleadores sobre posibles ajustes de personal, dado que negocios pequeños en agricultura y manufactura suelen ser los primeros en sentir el impacto de una guerra comercial prolongada.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la guerra arancelaria entre Canadá y EE.UU.

¿Cuándo entran en vigor los aranceles de Canadá?

El 8 de septiembre de 2026, según confirmó el gobierno canadiense.

¿Cuántos productos estadounidenses están afectados?

Más de 700 líneas de productos, con un valor combinado de $20,000 millones de dólares en importaciones anuales.

¿Qué provocó esta guerra comercial?

El colapso de las negociaciones comerciales entre ambos países, tras lo cual Trump impuso un arancel de 50% a bienes canadienses por $27,600 millones de dólares.

¿Qué productos específicos subirán de precio?

Acero, aluminio, lácteos, pescado, electrónicos, madera y papel, entre otros, con tarifas de entre 15% y 50%.

¿Esto afecta directamente a los consumidores en EE.UU.?

Sí, ya que los exportadores estadounidenses hacia Canadá podrían perder competitividad, lo que puede traducirse en menos empleo en sectores como manufactura y pesca.

¿Habrá apoyo para los trabajadores afectados en Canadá?

El gobierno canadiense anunció un paquete adicional de 7,500 millones de dólares para empresas y trabajadores golpeados por los aranceles estadounidenses.

Conclusión

Si las negociaciones no cambian su rumbo antes del 8 de septiembre, la escalada arancelaria podría prolongarse durante meses y golpear con mayor fuerza a las comunidades fronterizas y a los trabajadores hispanos empleados en sectores de exportación.

La próxima señal a vigilar será si ambos gobiernos retoman el diálogo antes de que los aranceles entren en vigor, o si la disputa se profundiza hacia una guerra comercial de mayor escala entre dos socios estratégicos en la región más poderosa económicamente del mundo en PIB per cápita, con 62,533 dólares por persona, según Reuters.

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