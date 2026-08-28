Chicago: pronóstico del tiempo para este viernes 28 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 28 de agosto.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante la primera parte del día y del 2 durante la noche. Además, Asimismo, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:12 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:31 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 84% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima