Nuevas medidas de infraestructuras para la prevención de inundaciones en Queens

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohan Mamdani anunciaron una iniciativa conjunta de 8,4 millones de dólares para reemplazar los separadores de concreto en Queens con infraestructura verde diseñada para absorber millones de galones de agua de lluvia cada año.

Esta iniciativa conjunta transformará los separadores de concreto en las avenidas de Whitestone, Forest Hills y Queens Village en “esponjas” naturales que absorban el agua de lluvia. Equipados con plantas nativas, suelos especializados de ingeniería y depósitos de almacenamiento subterráneos, se proyecta que estos corderes renovados capturen 5 millones de galones de agua pluvial al año, mitigando las inundaciones severas y aliviando la presión sobre el sistema de drenaje de la ciudad.

La gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani describieron este esfuerzo como una respuesta directa al argumento de la frecuencia de eventos climáticos severos provocados por el cambio climático.

“Con las inundaciones repentinas volviéndose cada vez más comunes debido al clima extremo relacionado con el cambio climático, es indispensable que hagamos todo lo posible para proteger a nuestras comunidades”, declaró la gobernadora Hochul en un comunicado.

El financiamiento depende en gran medida de 5 millones de dólares en subvenciones estatales otorgadas por la Corporación de Instalaciones Ambientales (Environmental Facilities Corporation) y el Departamento de Conservación Ambiental (Department of Environmental Conservation), mientras que el resto será cubierto por agencias de la ciudad.

El rediseño transformará tres espacios específicos en corredores verdes para reducir el desbordamiento del drenaje hacia los siguientes cuerpos de agua: el río East (East River), la bahía de Flushing (Flushing Bay) y la bahía de Jamaica (Jamaica Bay). Los siguientes son los tres sitios que serán transformados:

Whitestone — ubicado en Francis Lewis Boulevard, entre la Avenida 20 y la calle 21 Road — manejará 1.11 millones de galones de agua de lluvia al año y reducirá el desbordamiento del drenaje hacia el río East.

Forest Hills — en Union Turnpike, entre Metropolitan Avenue y la calle 71 Road — procesará 2.43 millones de galones de agua de lluvia anualmente y ayudará a prevenir el desbordamiento hacia la bahía de Flushing. Queens Village — ubicado en Springfield Boulevard, entre la calle Lucas y Merrick Boulevard — manejará 1.44 millones de galones de agua de lluvia y ayudará a limitar el desbordamiento hacia la bahía de Jamaica.

Además del manejo de agua pluvial, los trabajadores ayudarán a remover árboles, maleza y viejas guarniciones de concreto para instalar cortes en las calles que dirijan el agua superficial hacia camas de suelo absorbente. Funcionarios de la ciudad señalaron que estas mejoras también incluyen embellecimiento del paisaje urbano, siembra de flores silvestres nativas y nuevas rampas peatonales que cumplen con la ley ADA ( para personas con discapacidades).

“El cambio climático está trayendo lluvias cada vez más intensas e impredecibles, y sin tomar acción, estas tormentas seguirán rebasando el sistema de drenaje de la ciudad de Nueva York”, dijo el alcalde Mamdani en un comunicado. “Este proyecto de camellones verdes, con una inversión de 8,4 millones de dólares, responde a ese reto con infraestructura que funciona tanto para nuestro medio ambiente como para nuestras comunidades”.

El proyecto representa un esfuerzo colaborativo liderado por el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York, junto con el Departamento de Transporte y NYC Parks. Los funcionarios subrayaron que convertir superficies de concreto en corredores verdes funcionales ofrecerá un modelo de resiliencia climática para los cinco distritos de la ciudad.