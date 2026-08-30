Clima de hoy en Chicago para este domingo 30 de agosto

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 30 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) y una mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante el día y del 25 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 13.67 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:14 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:28 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima