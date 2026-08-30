Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 30 de agosto

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este domingo? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 88% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 51% en el transcurso del día y del 54% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:21 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:32 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 82 grados Fahrenheit (22 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 57% por la mañana, 55% por la tarde y 57% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.