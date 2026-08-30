Trump intensifica las deportaciones a terceros países y traslada a inmigrantes a África

La Administración de Donald Trump ha intensificado el envío de inmigrantes deportados a países distintos a los de su nacionalidad, con más de un centenar de personas trasladadas a África durante los últimos 10 días, según documentos obtenidos por NBC News.

Los registros revelan que tres vuelos de ICE llevaron a los deportados a ocho países africanos: Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

Los inmigrantes procedían de distintas partes del mundo. Entre ellos había ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Afganistán, Irán, Nepal y Turquía, además de algunas personas originarias de países africanos.

Sin embargo, ninguno de los deportados incluidos en los documentos fue trasladado al país del que era ciudadano.

Deportados con y sin antecedentes penales

Los documentos citados por CBS News muestran que algunos de los inmigrantes enviados a África tenían antecedentes penales, además de infracciones relacionadas con su situación migratoria.

Otros, en cambio, no contaban con antecedentes penales y su principal circunstancia era encontrarse en Estados Unidos sin autorización migratoria.

El uso de terceros países permite a Washington ejecutar deportaciones incluso cuando los inmigrantes no son trasladados directamente a sus países de origen.

Una estrategia que Trump busca ampliar

Los vuelos hacia África forman parte de una política más amplia de la Administración Trump para conseguir que otros países acepten a personas deportadas desde Estados Unidos.

Más de 30 países han alcanzado acuerdos con Washington para recibir inmigrantes de terceros países. Entre ellos figuran Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado este mecanismo como parte de su estrategia para aumentar el ritmo de las deportaciones y cumplir una de sus principales promesas electorales.

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