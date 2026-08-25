ICE detuvo a casi 50,000 inmigrantes en julio, la cifra más alta bajo Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio su mayor número mensual de detenciones desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con 49,571 personas arrestadas, según un análisis de datos de la agencia realizado por la Universidad de California Berkeley.

La cifra supone un aumento del 15 % respecto a junio, cuando ICE contabilizó 43,021 detenciones. El dato convierte a julio en el mes con más arrestos migratorios registrados durante el segundo mandato de Trump.

El análisis pertenece al proyecto Deportation Data Project, que utiliza información proporcionada por la propia agencia migratoria.

Más de 368,000 detenciones en el año fiscal

Los datos recopilados por el proyecto muestran que ICE ha realizado 368,135 detenciones desde el inicio del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre de 2025 y concluirá el próximo 30 de septiembre.

El ritmo de arrestos se produce mientras Trump mantiene su objetivo de alcanzar un millón de deportaciones al año, aunque el número de detenciones acumuladas hasta ahora se encuentra por debajo de ese objetivo.

La cifra de julio también podría mantenerse durante agosto. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ICE arrestó a más de 1,300 personas durante un operativo desarrollado en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

Según el departamento, los agentes realizaron esos arrestos pese a las políticas de santuario vigentes en algunos condados de ambos estados.

La política migratoria enfrenta críticas

El aumento de las detenciones se produce en medio de cuestionamientos a los operativos migratorios impulsados por la Administración Trump.

El Gobierno ha recibido críticas después de que algunas de estas acciones terminaran con la muerte de personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero pasado, según la información proporcionada.

La política de deportaciones masivas, uno de los principales compromisos de campaña de Trump, también enfrenta un escenario adverso entre parte del electorado.

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