La Cámara de Representantes vuelve con el reto de evitar un cierre de Gobierno

La Cámara de Representantes de Estados Unidos reanuda este lunes sus sesiones tras cinco semanas de receso con dos asuntos destacados en su agenda: evitar un cierre del Gobierno a finales de septiembre y votar una resolución republicana contra el socialismo.

El principal desafío inmediato será aprobar una nueva financiación para la Administración federal antes del 30 de septiembre, fecha en la que se agotarán los fondos actuales si el Congreso no alcanza un acuerdo.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, aliado del presidente Donald Trump, tiene previsto impulsar esta semana un procedimiento acelerado para extender el presupuesto federal. Esa vía requeriría el respaldo de una mayoría de dos tercios.

La intención de republicanos y demócratas es mantener abierto el Gobierno, al menos, hasta después de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

El Senado ya dio un primer paso antes del receso estival al aprobar a principios de agosto una resolución para prolongar la financiación federal hasta el 11 de diciembre.

El riesgo de otro cierre del Gobierno

La falta de un acuerdo presupuestario puede provocar la suspensión parcial de las actividades de la Administración federal, dejar sin sueldo a miles de empleados y afectar el funcionamiento de agencias gubernamentales.

Un cierre también puede generar consecuencias en otros servicios, incluido el tráfico aéreo.

La disputa presupuestaria ya ha provocado importantes enfrentamientos entre ambos partidos. El año pasado, la falta de acuerdo sobre la extensión de los subsidios de los planes de salud de Obamacare derivó en un cierre de Gobierno de 43 días, el más prolongado de la historia.

A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también tuvo que suspender sus actividades por falta de financiación después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minnesota.

El regreso del Congreso se produce además a poco más de dos meses de las elecciones legislativas, en las que los republicanos buscarán conservar las mayorías que actualmente les permiten respaldar la agenda de Trump.

Los republicanos impulsan una condena al socialismo

Además del presupuesto, la mayoría republicana planea someter a votación una resolución que condena el socialismo “en todas sus formas”.

La iniciativa llega después de que varios candidatos identificados con el socialismo democrático obtuvieran respaldo en primarias del Partido Demócrata.

El texto de cuatro páginas menciona, entre otros casos, la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York y las candidaturas de otros políticos vinculados con los Socialistas Democráticos de América.

Johnson convirtió el tema en uno de sus mensajes durante una reciente campaña en Texas y advirtió que el socialismo representa “un camino a la ruina”.

“No entienden que el socialismo es un paso previo al comunismo”, afirmó el presidente de la Cámara Baja.

La resolución permitirá a los republicanos llevar al pleno un nuevo debate ideológico mientras intentan, al mismo tiempo, reunir los votos necesarios para evitar otra paralización de la Administración federal.